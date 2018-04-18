調查敘化武攻擊 OPCW專家小組待批准

（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）敘利亞駐聯合國使團今天表示，禁止化學武器組織（OPCW）專家正在等候聯合國安理會評估小組批准，才能對敘國度瑪鎮（Douma）疑似遭遇化武攻擊展開調查。

法新社報導，敘國駐聯合國大使賈法里（Bashar Jaafari）說，安全小組稍早進入度瑪鎮，確認專家團隊明天能否在當地部署。

賈法里告訴安理會：「倘若聯合國安全小組認定度瑪鎮情勢穩定，OPCW的真相發掘小組（Fact Finding Mission）明天就會開始在度瑪鎮執行任務。」

敘利亞國營新聞社稍早報導，OPCW的國際專家團隊已進入度瑪鎮，調查化學毒劑是否被用作武器。

賈法里強調，「敘利亞政府竭盡所能，協助專家團隊展開調查作業」，不過聯合國和OPCW仍將基於安全考量，決定是否部署調查小組。

調查人員14日抵達敘國首都大馬士革，正逢英國、法國和美國展開聯合軍事行動，對他們所謂與敘利亞化武計畫有關目標發動攻擊。

位於大馬士革附近的度瑪鎮4月7日疑似遭遇毒氣攻擊，據傳造成40多人死亡，西方強權將這起攻擊歸咎於敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070418