香格里拉台南遠東國際大飯店2018台中國際旅展優惠 最低3折起

台中國際旅展即將於4月27日至30日於台中世貿中心熱鬧登場！香格里拉台南遠東國際大飯店(攤位編號為0608)將再度熱情參展，對於無法到場的消費者更可輕鬆購券，自4月27日上午九點至5月4日下午五點止，飯店官方粉絲團www.facebook.com/shangrilatainan推出傳真訂單服務，亦或電洽：(06)702-8899訂房。

香格里拉台南遠東國際大飯店今年首波超值優惠， 首次推出套裝行程，結合在地文化、老屋創新及頂級住宿的「 來一場優雅的日式浴衣之旅 」住房專案優惠券，原價18,605元，台中旅展優惠售價僅需5,500元(約3折) ，下榻寬敞尊榮家庭房享受豐盛自助式早餐，搭乘飯店專屬觀光巴士前往位於原台南州立農事試驗場丁種官舍的納涼屋，精挑細選一件鍾愛的祭典浴衣、品茶嘗點心，並漫步日式古跡重溫大正時期背景下的府城風情還可至鄰近大東夜市大啖美味小吃，享受一場不一樣的台南之旅！除此之外，飯店更將 歷年熱賣商品再度推出，包含：尊榮客房平日住宿每張優惠價4,300元（原價13,189元，約33折）與一泊二食平日優惠住宿券，每張優惠價5,700元（原價15,189元，約38折），以超低折扣回饋顧客，暑假入住不加價， 買十張再送一張！ 數量有限，搶購要快！

香格里拉台南遠東國際大飯店緊鄰台南火車站，距台南高鐵站亦僅需45分鐘車程，交通便利的地理位置，絕對是您遠行旅遊的不二首選！樓高38層、擁有333間雅致客房；15坪尊榮客房更為台南市最寬敞之標準客房設計，可俯瞰台南市日夜景致！飯店更為旅客提供便利的免費定點巡迴觀光巴士「幸福列車(LIVE.LOVE.LAUGH)」，採定點巡迴方式行駛，只要是飯店房客入住飯店時，即可預約免費搭乘，將帶著旅客輕鬆走訪府城清初時期至今保留最完整的神農老街、美食文創正興街、復古與潮流兼具的藍晒圖文創園區、懷舊歷史赤崁文化園區、孔廟文化園區、花園與大東夜市等，賞玩台南文化、藝術、美食一次到位！