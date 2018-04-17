扮小丑逗裁判開心　台灣選手奪4金2銀2銅

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由美國世界小丑協會主辦的美國國際小丑錦標賽COAI（Clown Of America International），本月初在維吉尼亞州舉辦，來自世界各國的頂尖小丑同場競技。

《自由》報導，來自台灣的小丑YoYo黃聖祐、King King彭振倫，以精湛的表演贏得裁判青睞，為台灣爭光，共拿下4金2銀2銅。

其中黃聖祐在Lite Auguste （簡裝小丑）、Multi Balloon（多條氣球）兩項目中拿下金牌，並在Arrangement（佈置氣球）項目中拿下銀牌。

彭振倫則在Character（原創角色小丑）、 Single Balloon （單條氣球造型） 項目奪金，並在Single Skit（個人小丑劇） 項目獲銀牌，Multi Balloon（多條氣球造型）和Balloon Arrangement（組合氣球造型）項目拿下銅牌。​

右一為彭振倫，右二為黃聖祐。左為兩人的師父曾穎甄。翻攝COAI官方臉書

《自由》引述剛返國的黃聖祐說，這次最開心的是能在簡裝小丑項目獲獎，這項目參賽人數相當多，他成功把兩個臭臉的評審逗笑，覺得特別有成就感。

黃聖祐說，簡裝小丑最主要目是親近孩童、病患與老人，所以裝扮不能太繽紛，也不能化太濃豔的妝，必須靠表情動作取勝。

對黃聖祐來說小丑就跟醫生、老師一樣重要，接下來他計畫到日本專業的小丑學校進修，把詼諧中的溫暖帶給更多人。

專職表演的彭振倫則說，他原本學的是土木工程，因為對表演有興趣，曾與黃聖祐多次前往醫院、育幼院、安養中心演出，小丑角色總是能得到最多的歡笑。

為了這個比賽彭振倫準備了一年半，順利奪金讓他特別開心，也讓他更確立未來繼續往表演藝術這條路去努力。