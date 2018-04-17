中共18日台海軍演　金防部火箭彈射擊引關注

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）總統蔡英文今(17）日出訪非洲，共軍明(18)日隨即在台海軍演。金門防衛指揮部(金防部)指出，目前防區維持常態性訓練，並做好戰備整備工作。

中共解放軍台海軍演將在明日登場，地點距金門僅60公里，原本就引起兩岸三地高度關注。加上金防部於今(17）日上午舉行實彈射擊訓練，頗有較勁意味，對此金防部澄清，只是常規性訓練。

Nownews引述金防部表示，由於防區向來對部隊基地或平時駐地訓練十分重視，故上午於峰上靶場進行的66火箭縮射彈射擊，為連級基地核心鑑測的項目之一，屬於年度例行性訓練，並非外界謠傳的舉行軍演，請地區民眾不要過度擔憂。

Nownews引述金門民眾董森堡說，地區漁民一般都是小規模海釣及網捕，且地點都集中在金烈水道及復國墩一帶。此次中國軍演位置遠在60公里外，中國福建省泉州市外海的禁限制水域，漁民幾乎不可能航行至該處，影響微乎其微。

針對外傳中國邊防艦艇出現在金門馬山外海，驅離我方漁船一事，金門縣政府建設處副處長王垣坤說，兩岸互設有禁限制水域，一般只有漁船誤闖才會遭到驅離，將繼續與對岸海事單位進行溝通與瞭解，避免兩岸因漁權問題擦槍走火。

圖為訓練前向官兵宣導相關安全規定。（金防部提供）中央社