孕哺媽咪外食也能吃的好　營養師這樣建議...

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）孕哺媽咪吃什麼最好，在社群平台上一直備受討論，尤其是現在許多媽咪是職業婦女，更是外食族，因此到底該怎麼吃、吃什麼，才可以補足媽咪跟寶 寶需要的營養，是多數孕哺媽咪的共同煩惱。

波仕特線上市調公司日前公佈「孕哺媽咪心聲調查」，就發現超過八 成的媽咪在懷孕期間都表示需要協助，特別是在「胎兒所需營養」 及「孕婦飲食知識」兩方面最讓媽媽頭痛。

調查指出，逾半數媽咪都是一天至少兩餐以上在外解決的外食族，下班後沒空下廚。專業營養師李婉萍同意與其傳授 烹煮健康飲食，不如教怎麼挑外食吃更實際。李婉萍應雀巢1000 天營養計畫邀請，共同開立孕媽咪外食菜單，提供媽咪更直接落實的 建議，把選對食物、吃對營養變得輕鬆簡單。

李婉萍表示，孕期營養跟一般飲食不同，懷孕媽咪所需要的營養更加 全面，尤其要注意幾大關鍵營養素：例如每日需攝取600微克葉酸 ，幫助寶寶生長發育，以及200毫克的DHA，可以幫助媽媽日後 維持良好的母乳組成支持寶寶學習發展，還有補充45毫克鐵質， 與寶寶體內保護力息息相關，以及為媽咪帶來好活力、好氣色， 都是孕媽咪不可不知的營養知識。

針對日常生活隨處可見的便利商店 ，李婉萍分別依照孕期設計了「媽媽活力套餐」、「寶寶發展套餐」 ，及「媽媽好氣色套餐」（如下表），另附上主食替代、點心、 飲料建議。可以幫助外食族媽咪就現成隨手可得的多 樣餐點互相搭配，輕鬆選食。

餐別 選擇 孕早期黃金組合 媽媽活力套餐 孕中期黃金組合 寶寶發展套餐 孕晚期黃金組合 媽媽好氣色套餐 早餐 選擇一 地瓜+豆漿 鮭魚飯糰+牛奶 雙層牛肉堡 +紫黑米紅豆牛奶+蜜棗 選擇二 肉蛋烤土司 +薏仁糙米漿 鮪魚蛋三明治+優格 豬肉堡加蛋 +黑芝麻堅果飲+椪柑 早餐後 建議搭配 一顆雀巢媽媽 孕哺營養膠囊 一顆雀巢媽媽 孕哺營養膠囊 一顆雀巢媽媽 孕哺營養膠囊 午餐 選擇一 滷雞腿便當 鮭魚奶油風味義大利麵 +義式烤時蔬 關東煮（米血糕、滷豬血、冬粉、油豆腐、杏鮑菇、白蘿蔔） 選擇二 雞肉飯 滑蛋雞蓉粥 牛肉麵+有機菠菜 晚餐 選擇一 豚骨拉麵 +五色熱蔬菜 鰻魚玉子便當 +鮭魚味噌湯 紅燒牛肉燴飯+筊白筍 選擇二 雞腿炒飯+芥藍菜 茶葉蛋+鮭魚烤飯糰 炙燒牛丼

李婉萍也提醒，外食菜單是方便選對食物，不代表補足營養。依照 衛福部國健署「國人膳食營養素參考攝取量」，孕媽咪補足所需營養 ，難靠一般日常飲食達成；像是所需的600微克葉酸換算下來一天 大約要吃10碟綠花椰菜、200毫克的DHA要靠3.5片虱目魚 、45毫克的鐵質要吃1.5公斤牛腱才夠。李建議參考雀巢媽媽孕哺 營養膠囊，一顆擁有孕期所需的關鍵營養，或依照醫師針對特殊狀況 開立營養補給。