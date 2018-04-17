孕哺媽咪外食也能吃的好　營養師這樣建議...

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）孕哺媽咪吃什麼最好，在社群平台上一直備受討論，尤其是現在許多媽咪是職業婦女，更是外食族，因此到底該怎麼吃、吃什麼，才可以補足媽咪跟寶
波仕特線上市調公司日前公佈「孕哺媽咪心聲調查」，就發現超過八
調查指出，逾半數媽咪都是一天至少兩餐以上在外解決的外食族，下班後沒空下廚。專業營養師李婉萍同意與其傳授
李婉萍表示，孕期營養跟一般飲食不同，懷孕媽咪所需要的營養更加
針對日常生活隨處可見的便利商店
|
餐別
|
選擇
|
孕早期黃金組合
媽媽活力套餐
|
孕中期黃金組合
寶寶發展套餐
|
孕晚期黃金組合
媽媽好氣色套餐
|
早餐
|
選擇一
|
地瓜+豆漿
|
鮭魚飯糰+牛奶
|
雙層牛肉堡
+紫黑米紅豆牛奶+蜜棗
|
選擇二
|
肉蛋烤土司
+薏仁糙米漿
|
鮪魚蛋三明治+優格
|
豬肉堡加蛋
+黑芝麻堅果飲+椪柑
|
早餐後
|
建議搭配
|
一顆雀巢媽媽
孕哺營養膠囊
|
一顆雀巢媽媽
孕哺營養膠囊
|
一顆雀巢媽媽
孕哺營養膠囊
|
午餐
|
選擇一
|
滷雞腿便當
|
鮭魚奶油風味義大利麵
+義式烤時蔬
|
關東煮（米血糕、滷豬血、冬粉、油豆腐、杏鮑菇、白蘿蔔）
|
選擇二
|
雞肉飯
|
滑蛋雞蓉粥
|
牛肉麵+有機菠菜
|
晚餐
|
選擇一
|
豚骨拉麵
+五色熱蔬菜
|
鰻魚玉子便當
+鮭魚味噌湯
|
紅燒牛肉燴飯+筊白筍
|
選擇二
|
雞腿炒飯+芥藍菜
|
茶葉蛋+鮭魚烤飯糰
|
炙燒牛丼
李婉萍也提醒，外食菜單是方便選對食物，不代表補足營養。依照