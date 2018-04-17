臺荷會議   深化雙邊離岸風電產業合作

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國經協會與金屬工業研究發展中心於4月17日假集思交通部會議中心共同舉行「臺荷離岸風電產業媒合會暨第24屆臺荷經濟合作會議」，會議將分為「綠色金融及港口設施（含儲能）」、「離岸風電產業供應鏈本土化」等議題進行深度研討，邀集台荷重量級業者進行專題演講，尋求兩國合作商機。

經濟部國貿局陳愛蘭組長、經濟部工業局陳鵬詠科長及荷蘭貿易暨投資辦事處代表Mr. Guy Alexander Wittich應邀於會中擔任致詞貴賓。金屬中心金屬材料設備組長暨台灣風力發電產業協會秘書長黃聰文先生，及荷蘭風能出口協會董事總經理Mr. Arjen Schutten，分別就「臺灣離岸風電產業推動政策」及「荷蘭離岸風電產業發展現況」發表專題演說。

「離岸風電產業供應鏈本土化」議題，由荷蘭10家離岸風電業者分享在地化發展計畫和供應鏈條件與需求等，提供說明與經驗分享。另「綠色金融及港口設施（含儲能）」分組，特別邀請國泰世華銀行、ING安智銀行、中國信託商業銀行、Independent eXperts 專案融資規劃專家、台灣港務公司、Eemshaven港（荷蘭能源港），就專案融資規劃與實務經驗、支援再生能源所需之儲能設備與港埠設施等基礎建設議題進行雙邊交流。

會後亦安排產業交流茶會，讓台、荷雙方廠商進行一對一交流，以促成更多投資與貿易機會。

臺荷經濟合作會議自開辦至今30多年來，深獲雙方政府與企業之高度支持，積極參與，為雙邊業界之重要交流平台，針對產業趨勢探尋兩國合作機會。荷國代表團此行11家知名離岸風電業者訪台，我業者可與荷方廠商多方進行互動討論，強化雙邊產業交流與媒合商機。