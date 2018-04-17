紀錄片用舊影像說新故事  劉引商鼓吹觀眾進戲院！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）為活化國家電影中心珍貴檔案典藏影像，公共電視與國家電影中心及臺灣國際記錄片影展攜手推出「時光台灣」系列紀錄片，邀請14位於國內外獲多項大獎的記錄片導演共同創作，為老舊檔案找到新的詮釋角度。

其中，溫知儀導演的短片「與引商阿姨對話」，藉由資深演員劉引商過去拍過的作品，回顧她將近一甲子演藝之路。

在今(17)日記者會上，資深演員劉引商獲邀出席，分享跨世代的影式觀察，引商阿姨在記者會上播映短片時，對自己過去作品片段《跑道終點》眼睛一亮，呼籲國家電影中心應播映該珍貴鉅作，湊巧的是，該片將在臺灣國際記錄片影展隆重播映，引商阿姨得知後，大力推薦大家進戲院觀賞。

《跑道終點》片中兩位男主角小彤與永勝兩人鎮日玩鬧在一起，形影不離，而永勝在練跑時意外猝死，讓在場的小彤悲痛自責，雙方家人的不諒解及失去摯友的孤寂，迫使他走入黑暗。當年因同志情誼、意識形態遭傳為禁片，部分情節令人聯想到陳映真的小說《麵攤》。導演在拍完此片後則轉往香港發展。

「時光台灣」集結沈可尚、林泰州、林婉玉、吳端盛、侯季然、姜秀瓊、陳芯宜、黃庭輔、傅榆、溫知儀、鄒隆娜、廖克發、鍾權等14位導演拍攝13部短片，從不同角度切入扣合台灣切片、堆疊呈現出各個導演心中的台灣故事。

「時光台灣」系列紀錄短片預計5月4日至13日於台灣國際紀錄片影展首映。