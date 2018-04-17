為台灣十個偏鄉弱勢團體圓夢  首站重返921震後認養學校 

富邦慈善基金會為歡慶三十周年，特別規劃「圓夢三十計畫」，攜手今年歡慶四十周年的富邦建設為十個偏鄉弱勢單位圓夢！計畫內容不僅包含導入硬體建設，富邦志工也將全力投入軟體協助，齊心為偏鄉孩童提供最實質的幫助。今日特別選在921震災後由富邦集團認養重建的南投信義鄉三所學校（信義國中、地利國小、人和國小），舉行「圓夢三十計畫」啟動典禮！

富邦慈善基金會為富邦集團投入公益事業的先驅，長期以來結合集團內部資源，以扶助社會弱勢為宗旨並以急難救助為首要工作，至今已在台灣的土地上深耕30年。今日「圓夢三十計畫」啟動典禮中，南投縣副縣長陳正昇及富邦集團董事長蔡明忠都親自到場，地利國小的小小達瑪巒藝術團也帶來精彩的原住民歌舞表演，答謝富邦集團多年來的幫助，現場氣氛溫馨感人。

圓夢三十計畫遍及全台，首站重返921災後重建學校

蔡明忠在致詞時表示，富邦慈善基金會是富邦集團回饋社會的起點，當年富邦集團的故總裁蔡萬才先生，有感於社會弱勢極需協助，只要發現有需要幫助的弱勢，便自掏腰包派人上門去探視跟協助。在企業逐漸壯大的同時，總裁覺得個人能力有限，決定成立富邦慈善基金會，以組織化、制度化的企業經營模式來進行急難救助，在當時可說是領先潮流的創舉。三十年來，隨著富邦集團的茁壯，目前集團旗下共擁有七個基金會，我們以「社會的發電機」自許，把「回饋社會」當作企業使命，提供「全人」的關懷，服務對象從兒童、青少年、一路到銀髮族，同時也包括經濟弱勢族群與身心障礙者。富邦慈善基金會下也設有「愛心志工社」，鼓勵員工積極參與志工活動，希望透過富邦集團在台灣綿密的在地據點，幫助更多需要協助的弱勢族群。

蔡明忠接著指出，今年富邦慈善基金會成立30周年，特別規劃「圓夢三十計畫」，與集團內今年慶祝40周年的富邦建設攜手合作，將協助10個偏鄉弱勢單位圓夢。首站特別回到當年921震災後，富邦認養重建的信義國中、地利小學及人和小學，當年富邦整合集團內部專業與資源，以民間企業的效率讓這三所學校成為南投縣921震災後最早啟用新校舍的學校。經過了將近20年，很多硬體設備需要專業的修繕，當然部落的孩子們也需要更多學習上的幫助，因此，富邦建設提供校舍專業的硬體修繕，優化校園的學習場域，後續富邦慈善基金會也將持續投入志工、教學資源以及學童向外探索的機會，積極提升偏鄉學校的學習環境。

富邦慈善基金會表示，基金會長期關懷弱勢，整合各界愛心，扮演公益平台角色，將資源傳送到各個需要的角落，點亮了無數個希望，激發了正向愛的力量。今年邁入三十周年，特別規劃「圓夢三十計畫」，自去年開始蒐集台灣各地偏鄉、育幼院及教養院需求，發現大部分需求可以分為硬體修繕及軟體協助兩大項，因此攜手集團內富邦建設，提供專業的硬體修繕建議與支援，並整合集團各公司的愛心志工，協助環境綠化、募捐童書與伴讀等等軟體協助，期望為偏鄉孩童的學習環境與生活教育盡一份心力。