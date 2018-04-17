新北「國際教育教師共備課程專業社群」跨校整合 首發！

新北市政府教育局於今（17）日在三民高中成立「 國際教育跨校教師共備課程專業社群」， 由臺灣師範大學劉美慧教授帶領本市北大、永平、三民、三重、 竹圍等5所高中組成跨校教師課程專業社群。

教育局副局長蔣偉民到場感謝致意，並表示本市推動國際教育以「 國家認同」、「國際素養」、「全球競合力」，以及「全球責任感」 為四大目標，鼓勵老師持續研發課程教案， 增進學生多元思考能力與開拓國際視野。

北大高中是本市一所強調「雙語學習」公立高中， 作為模聯總召學校，更連續二年在成果發表會上獲得「 最佳文件撰寫獎」的殊榮；永平高中長期在國際教育上經營與努力， 發展出德、日、大馬與韓國， 四條不同國際交流路線的國際姊妹校主題課程活動；三民高中是臺灣 高中最早開始進行國際交流的學校之一，102學年度起成立國際教 育班，以「在地‧國際」為課程發展主軸；三重高中由英文教師為主 ，其他領域為輔，成立校內國際教育專業社群；竹圍高中自106學 年度起，成立「國際教育教師專業社群」，並開設「模擬聯合國」、 「國際議題探討」多元選修課程。

教育局表示，成立「國際教育跨校教師共備課程專業社群」為期2年 透過跨校課程共備研發、各校專業社群推動、 跨校課程社群回流研習， 提升社群種子教師專業知能及學生學習成效， 期待跨校共備研發國際教育議題及SDGs17項議題課程模組， 提供學校能依自身背景選擇合適的國際教育參考， 以及本市高中開設國際教育多元選修課程之參考， 逐步協助教師具有落實素養導向、跨領域教學之課綱教學知能。