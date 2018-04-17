財報預估樂觀 NASDAQ未來兩個月上漲機率高

美中雙方衝突趨緩，談判貿易大門開啟，使近期市場情緒轉佳，美股逐步打底止穩。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，4月下旬重要財報將陸續公布，重量級權值股獲利表現為市場關注焦點，且根據Bloomberg的資料統計，NASDAQ-100指數近10年的4、5月份單月平均報酬率分別達2.76%、1.05%，10年之中各有7次呈現上漲，收紅機率高達7成，此時，逢低布局富邦NASDAQ (股票代號：00662)正是時候。

3月份美股雖受美中貿易衝突影響，以及臉書、亞馬遜、特斯拉等科技股利空事件干擾，S&P500指數下跌逾2.7%，但隨美國總統川普在對中貿易上言詞態度軟化，以及中國國家主席習近平於4月10日博鰲論壇上釋出善意，表示將降低進口關稅、放寬市場進入、並加強知識產權的保護，市場解讀美中雙方衝突趨緩，談判貿易大門開啟，使得市場情緒轉佳。

廖崇文指出，在歷經財報空窗期後，4月下旬重要財報將陸續公布，包含蘋果、臉書、谷歌、亞馬遜、微軟等重量級權值股獲利表現，均為市場關注焦點；目前華爾街普遍對財報預期持樂觀看法，據知名金融調研機構Factset資料顯示，2018年第一季標普500指數企業獲利預估成長17.1%，其中科技類股更有22.0%預期表現。整體而言，雖美股近月走勢較弱，但由於基本面長線展望穩健，在近期事件風險趨緩，以及即將迎來月底財報行情下，有助美股後續上漲表現。

此外，美股歷經第一季震盪整理後，已逐步打底呈現止穩，S&P500指數至4月中旬已重新站上半年線支撐，除了美中貿易衝突等事件風險降低之外，歷史經驗亦顯示未來兩個月上漲機會較高，統計NASDAQ-100指數近10年各月份表現，4、5月份單月平均報酬率分別有2.76%及1.05%表現，且10年之中各有7次呈現上漲，收紅機率高達7成。

綜上所述，廖崇文強調，基於利多題材及過去歷史經驗，對後續美股展望仍偏正面，建議可逢低布局美國科技類股相關之ETF商品，如追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ(股票代號：00662)，或善用槓桿型ETF富邦NASDAQ正2(股票代號：00670L)來增益，以掌握美股未來兩個月可能的漲升行情。