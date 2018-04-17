新北市107學年度國小暨幼兒園教師聯合甄選  增列「身心障礙考生」及「偏鄉代理教師」加分機制

新北市政府教育局辦理107學年度國小暨幼兒園教師甄選，訂於107年6月10（星期日）舉行初試， 6月23（星期六）辦理複試，甄選簡章及考試缺額分別於4月16日及5月初公告於新北市教育局網頁教育公告區（http://www.ntpc.edu.tw）及新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），屆時請考生自行下載及查詢。

新北市將於今(107)年教師甄選進行重大變革，首先為穩定本市偏遠地區學校師資，於國小教師聯合甄選中，針對近3年內曾任新北市所屬偏遠地區國小或幼兒園之代理教師列入偏鄉組初試考試加分對象；另為保障身心障礙資格教師，於今(107)年度起調整為「具有身心障礙資格考生於初試總成績增加5%及複試總成績增加5%」之規定，以維護身心障礙考生之就業機會及工作權益。

另新北市政府教育局為體恤考生舟車勞頓之辛勞，故於今年改採線上分發之方式，屆時考生須依照「線上志願選填注意事項」至線上進行志願選填，毋須到場辦理分發作業。

最後，為因應十二年國教新課綱資訊科技教師師資需求，提升國小學童資訊學習能力，以及培育學生具備STEAM跨領域知能，新北市政府教育局於今年加開資訊專長教師，倘具有國小教師證且具備資訊教學能力之教師皆可報考，除初、複試科目與一般普通科相同外，複試另加考電腦實機操作，詳細資訊請參閱本市107學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章。