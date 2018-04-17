台北富邦銀行帶動金融服務生活化！富邦M+旺紅包小兵立大功

台北富邦銀行「金融即生活 生活即金融」策略奏效，自去年12月底與台灣大哥大攜手推出台灣原味「富邦M+旺紅包」以來，不僅客戶對旺紅包的接受度水漲船高，截至4/16止，已有超過566萬人次參與，成功收發近130萬個旺紅包，總金額突破新台幣2.1億元！且旺紅包具生命力，推升數位用戶數近230萬人，活躍用戶正式破百萬人，尤其旺紅包上線後活躍用戶劇增，每月成長數量比上線前半年成長逾85%，數位交易佔比亦持續提升至全行87%，此外，今年第一季數位通路交易總金額接近新台幣1,900億元，比去年同期成長23%，彰顯生活化的金融服務深獲客戶認同！

金融服務與生活愈來愈密不可分，因此，北富銀積極運用金融科技技術，將金融服務融入客戶的生活場景。北富銀表示，「富邦M+旺紅包」雖然僅為其中一項金融服務，但小兵發揮無窮的力量，將客戶的生活大小事串聯在一起，不論是聚餐分帳、結婚或彌月禮金、節慶祝福等場合都派得上用場，彷彿是與客戶時刻相伴的生活幫手！且「富邦M+旺紅包」可揪團建立群組，體驗在聊天過程瞬間下起幸福紅包雨，多人群發紅包、瘋搶紅包的驚喜與刺激。

此外，「富邦M+旺紅包」還能隨時隨地A好康！只要下載M+ Messenger App，綁定北富銀帳號，並申辦北富銀的「富邦悍將悠遊聯名卡」或「富邦悍將悠遊簽帳金融卡」，於今年5月底前刷卡，累積消費滿新台幣1萬元，即可獲得500元「M+富邦悍將紅包」，回饋率高達5%！

不僅如此，北富銀藉由靈活的異業合作策略，將金融延伸至生活每個角落，例如富邦悍將悠遊聯名卡與金色三麥合作「就是要『悍』應援喊聲活動」，活動舉辦迄今不到一個月，帶動啤酒消費人數增加5%，業績較去年同期成長10%。此外，「富邦悍將悠遊聯名卡」7大優惠與7大禮遇讓球迷相當有感，甫發行即引起球迷廣大迴響，申請書持續湧入，短短不到一個月已經破萬卡！

另外北富銀也跨界進行品牌資源整合，融合在地的區域特色，將富邦悍將悠遊聯名卡與悍將球隊主場新莊棒球場結合，打造大台北地區第一家職棒主題銀行。新莊悍將主題分行除了運用悍將球隊元素布置，亦特別為球迷規劃「觀賽區」與「悍將主題區」，讓球迷追球星、看球賽、理財一次滿足！未來希望結合分行周邊資源，與國小棒球隊、運動相關店家等做更緊密的合作，為金融服務注入更多創新，並將新莊棒球場周邊區域打造為棒球熱區。

北富銀觀察，數位化浪潮改變了金融生態，而客戶也日漸倚重生活化的金融服務。早期客戶多至分行辦理金融業務，常常在趕三點半，現在有了行動銀行，可以在三更半夜、在路上，在任何一個時間或地點進行轉帳或換匯等交易，手機如同可隨身攜帶的銀行，這樣的形態讓銀行與客戶生活更緊密地連結在一起，也因為便利性高，行動銀行用戶快速攀升。以富邦行動銀行App為例，目前20~50歲使用者佔了九成以上，而今年每月新增的活躍用戶，與去年同期相比成長逾8成，此外，今年每月平均帳務性交易(包括換匯、轉帳、買基金等)筆數比去年同期成長近200%，意味北富銀的數位腳步如滾雪球般愈來愈快，且行動銀行用戶的黏著度與日俱增。

為感謝客戶支持，即日起至5月底，登入網路/行動銀行即可獲得一次500元旺紅包抽獎機會，完成線上換匯、台幣轉帳還可再累積抽獎機會，交易愈多，中獎機會愈高！更多優惠請見「登登有禮5夠旺」，立馬搶好康：https://www.fubon.com/banking/edm/hot/20180326A/EDM.html