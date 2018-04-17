NASA新太空探測器TESS　接續KEPLER系外行星任務

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國國家航空航天局（NASA）預計在美國時間18日晚間發射一架造價3.37億美元的太空探測器「凌日系外行星巡天衛星」（Transitioning Exoplanet Survey Satellite，TESS），這架太空探測器將接續克卜勒太空船(KEPLER)的任務，尋找新的系外行星。

綜合外媒報導，TESS預計未來的兩年內，觀測太陽系外20萬顆亮度較高的恆星，尋找有無行星繞行及使恆星亮度下降的跡象，也就是「凌日」（transit）現象。據NASA表示，TESS應可找到2萬個系外行星、逾50個和地球大小一般、以及約500顆比我們大一倍的星球。

引述法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，TESS計畫的科學家昆塔納(Elisa Quintana)表示，透過TESS可望發現繞行恆星的行星，並在接下來的幾年裡，人們都能知道這些新行星的存在。

美國太空總署天體物理學部門主任保羅赫茲（Paul Hertz）指出，幾十年前，尋找可居住的系外星球還只是純粹一個幻想，人類還不斷自問是否是孤單存在於宇宙中，一直到25年前我們還只認識太陽系中的其他8個星球，如今，我們已經找到上千個恆星及環繞其周邊的行星。

KEPLER太空探測器於2009年發射，在其任務中發現近2300顆新行星，如今TESS接續任務將會在比其大350倍的區域內進行太空觀察。新一代探測器將由美國太空探索科技公司SpaceX的 Falcon 9火箭載運，從佛州卡納維拉爾角空軍基地（Cape Canaveral Air Force Station）發射升空。​