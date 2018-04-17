警破史上最大製毒工廠　3噸市值60億安毒險流市面

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）台北市及新北市警局刑警大隊、大安分局與屏東縣刑警大隊、刑事局合組專案小組17日宣布，成功合作破獲史上最大甲基安非他命工廠，若沒有破獲，將有逾3000公斤甲基安非他命流入市場。

台北市警察局刑事警察大隊今（17）日下午召開破案記者會。台北市長柯文哲出席頒發團體獎勵金，並慰勉破案有功員警。

市刑大毒緝中心隊長黃壬鍵受訪表示，今年2月左右接獲屏東縣警察局刑警大隊提供毒品案相關情資，發現可能有人疑涉採購毒品原料及器材，經以車號進行初步偵查後，檢警跨縣市情資交流，周一晚破獲設立於新北市土城區的史上最大甲基安非他命製造工廠，起獲250公斤成品及7000公斤原料，市價約新台幣30億元，現場逮捕兩名犯嫌35歲何姓男子及26歲李姓男子移送法辦。

經查毒品工廠設立於鐵皮屋2樓、佔地百坪，周遭設置4支監視器，警方昨天下午5時30分破門而入時就聞到臭味瀰漫，現場起獲甲基安非他命成品、結晶中的甲基安非他命、及桶裝滷水毛重約7000公斤，可製成2800公斤甲基安非他命。

據警方調查了解，何男及李男僅國中畢業，且均有毒品前科，針對此案金流、販賣流向及其他涉案成員仍待後續追蹤調查。

檢警共同呼籲，安非他命為法定第二級毒品，製造、運輸、販賣將面臨無期徒刑或7年以上有期徒刑刑責，併科1000萬元以下罰金，提醒社會大眾勿以身試法。