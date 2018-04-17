著名食評：台灣飲食文化海納百川 啟發無數文學家

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導）駐洛杉磯辦事處臺灣書院於當地舉行「品味臺灣：臺灣美食與文學」特展，最後一場講座「美食萬花筒」，由美食專家林慧懿女士與加州大學洛杉磯分校白睿文教授( Michael Berry)暢談飲食與美學間的有機連結，以及臺灣美食文學中的獨特品味。

林慧懿是已故名廚傅培梅的媳婦，她是廚師、作家，也是知名的媒體工作者。過去30年，林慧懿長期從事美食教學工作，曾替電影「飲食男女」、「少年Pi的奇幻漂流」、「沉默」擔任餐飲總監。

白睿文（Michael Berry）是美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）亞洲語言文化系教授，研究領域包含近代與當代中國的文學、電影、文化及翻譯，主要中文作品包括「煮海時光」、「重返現代」等。

對談中，白教授以《紅樓夢》、《金瓶梅》等重要文學作品為例，談及其中對飲食細緻而詳盡的描述，尤以《紅樓夢》中的宴會場景堪稱經典；而現代中國和臺灣也有許多作家致力於飲食的文學描寫。林慧懿則回應，透過想像力及經驗傳承，歷代飲食作家創造眾多融合社會背景及個人風格的佳餚，例如蘇軾的東坡肉就是最有名的例子。

林慧懿另指出，身為廚師，透過古今典籍中關於飲食的記載，不僅拓展了她對食材的認識，更內化為烹飪時菜色的創意來源。此外，臺灣也因多元歷史及地理環境，除了承繼了中國的八大菜系，更融合日本、歐美及南洋的飲食文化，展現出豐富飲食面貌，啟發了無數的臺灣飲食文學家。

台灣書院表示，台灣的飲食文化是有歷史、有傳統、有民族性與地緣關係的，然而同時也不斷由傳統中創新、成長。在林慧懿與白睿文的多重角色身上，同時看到了文化實踐的多元面貌。

台灣書院說，這不僅是指他們生活中扮演的多重角色，更是在他們廣泛閱讀古今中外文學作品與食譜書籍後的反芻，這些都將在當日的對談中娓娓道來，更會是將美食、文學、品味連結的最佳證明。