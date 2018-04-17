美銀美林經濟分析師：星元或再次收緊

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據新加坡財經媒體The Business Times報導指出，新加坡中央銀行(金管局-Monetary Authority of Singapore 簡稱 MAS)接下來可能還有收緊貨幣政策的空間，預期會推動星元走強。

新加坡中央銀行在4月13宣布收緊貨幣政策。美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)經濟師納古塔(Mohamed Faiz Nagutha)在報告中指出，新加坡的通貨膨脹進一步攀升，加上經濟增長良好，金管局極有可能在10月再度收緊貨幣政策，除非出現其他不利於經濟的因素。

新加坡銀行資深外匯策略師沈茂雄則表示：如果中國和美國未陷入貿易戰，全球市場情緒改善，市場預料金管局將進一步收緊貨幣政策，對星元的市場需求便會上揚。他也大膽預測，星元將在1年後走強至星元1.29兌1美元。

不過大華銀行(United Overseas Bank 簡稱UOB)分析師陳達德則持不同看法。 他認為美元難以跌破1.30星元的水平。

金管局在貨幣政策聲明中指出，自2017年10月以來，星元名目有效匯率（S$NEER）在可波動範圍的上半段升值，只有在今年初短暫下滑。這個趨勢反映了美元整體疲軟，以及幾個區域貨幣兌星元走軟。

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