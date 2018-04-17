桃園唯一免收服務費喜宴專案 在古華Say Yes

中壢暨南桃園唯一五星級的古華花園飯店，由飯店行政主廚柯俊年老師領軍的餐飲團隊，打造婚宴一等一的菜色水準，結合專業貼心的婚宴企劃團隊，打造出桃園地區首屈一指的婚宴品牌。考量台灣75-80年次青壯年深受低薪之苦，古華為準備結婚的新人釋出親民大利多，即日起預定古華喜宴專案免收服務費，再加贈司儀，每桌NT$9,999起即可享受五星級喜宴桌席及婚禮企劃服務；12桌以上果汁無限暢飲；20桌以上加值禮遇，每桌精選紅酒每桌1瓶 及入住幸福蜜月行政客房1晚(含2客早餐)；2018年08月31日前付訂30桌以上，再加碼提供新人蜜月現金禮，讓新人實現夢想中的婚禮，還能開心大省荷包！訂席專線：(03) 281-3636。 飯店耗資千萬專業AV燈光音響舞台設計，搭配華麗水晶吊燈，挑高七米六的國際宴會廳至多可容納44桌的宴席，擁有5間獨立包廂以桃、花、舞、春、風命名的桃風廳，提供靈活多變的多功能空間，全部敞開最多可容納32桌，舉辦婚宴華麗又氣派。另有各具風格特色的明皇樓及古華薈可各擺設18桌，適合溫馨精緻的婚宴；繽紛西餐廳則可規劃為西式婚宴場地，讓新人留下與眾不同的難忘回憶。 廚藝精湛的主廚團隊擁有二十餘年的江浙料理經驗，除呈現正宗江浙菜的原味，更發揮巧思及創意，融合大中華及在地特色，選用上等食材，堅持決不添加味精調味，結合時尚的擺盤呈現完美的婚宴料理，讓賓客們體驗兼具視覺、味覺及嗅覺極致享受的幸福佳餚。