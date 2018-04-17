2018 高雄國際旅展 NT$3,000 入住華泰台北四館風格飯店

台北、墾丁多元住宿餐飲選擇 線上旅展最後搶購至4/24

2018年高雄國際線上旅展現正熱賣中，華泰大飯店集團特別推出旗下五大飯店住宿券及華泰瑞苑沐餐廳下午茶券、瑯嶠風味午餐餐券，提供台北、墾丁多元餐旅選擇。NT$3,000起，即能任選華泰王子大飯店、HOTEL QUOTE Taipei 入住一晚；華泰瑞舍、HOTEL PROVERBS Taipei 也能以超值優惠住宿券入住；位於墾丁的華泰瑞苑，為亞洲唯一的全球十大國家公園旅宿，更只需NT$6,000即可入住花園客房一晚，並包含兩客早餐！此外，高雄國際旅展現場更有加碼好康，自2018年4月20日至4月23日於高雄展覽館C20-C21攤位開賣，住宿券使用期間自銷售日起至2019年4月30日止，超值優惠錯過可惜！

華泰大飯店集團住宿券一張NT$3,000 輕鬆入住台北風格飯店

一張NT$3,000的華泰大飯店集團住宿券，只要一張即能入住位於台北市中山區的華泰王子大飯店行政客房或南京小巨蛋旁的 HOTEL QUOTE Taipei。細膩的日式服務及優越的地理位置，營運45年的華泰王子大飯店廣受好評；而 HOTEL QUOTE Taipei 時尚低調的設計氛圍，是台北風格旅店首選，只需要住宿券一張即可入住原價NT$10,973的Q Room房型；而最頂級、原價逼近NT$25,000的QUOTE客房（四客早餐，連通家庭房），使用三張聯合住宿券共NT$9,000，即能超值入住。

華泰瑞舍是房間內設有客、餐廳的公寓式酒店，專業的管家服務，只要二張住宿券NT$6,000起，即能入住體驗「輕豪宅」一晚；位於台北SOGO忠孝館後方的 HOTEL PROVERBS Taipei，洗鍊奢華與熱情奔放的新美學空間，為東區潮流享樂人氣場域，館內的 TK SEAFOOD & STEAK 餐廳及亞洲五十大最佳酒吧 EAST END 更能夠滿足老饕們的味蕾。只需NT$6,000，即能入住都會客房一晚，若使用三張住宿券，等同於NT$9,000即能入住原價破NT$20,000的卓越客房。

NT$6,000 入住華泰瑞苑花園客房 雙人風味餐券、下午茶券，每張NT$999

華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區，坐擁大尖山及大灣壯麗景色，為當年蔣公總統行館之一。2017年獲選為全球十大國家公園旅宿，為亞洲唯一上榜飯店。只要NT$6,000，即能享有入住花園客房一泊一食的優惠。此外，還有高雄旅展現場限定好康：買5張花園客房住宿券就送海悅客房升等券1張，買10張住宿券即送升等券2張，依此類推。

華泰瑞苑館內嚴選墾丁當地時鮮的沐餐廳，推出雙人下午茶券、瑯嶠雙人風味午餐餐券，每張NT$999，不分平、假日皆可使用，高雄旅展現場更加碼優惠：買6張即送海景客房升等券1張，買12張下午茶券或餐券即送升等券2張，依此類推。在山光水色下及泳池畔愜意享用下午茶或在地料理，華泰瑞苑將帶給您不一樣的墾丁旅遊回憶。