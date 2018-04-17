感人微電影    揭露新住民子女困境

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由台灣愛鄰社區服務協會發佈的微電影「我的火星媽媽」，講述新住民子女小敏，轉學到新學校後，為避免被同學嘲笑而謊報母親國籍，並要求母親穿和服到校送便當的故事，隱晦地透露新住民第二代在台灣社會面臨的隱藏困境。

隨著台灣新住民人數突破50萬大關，這些來自新南向國家的新住民居住在台灣，成為台灣的一份子，但仍有許多人對新住民抱持舊有的負面印象。

長期關懷新住民的台灣愛鄰社區服務協會曾發佈一部微電影，講述兩個轉學生報到的第一天，轉學生彥偉在小聲說出母親的越南國籍時，被同學悄聲嘲笑，另一個轉學生小敏見狀，決定說謊，告訴全班，自己的母親是從日本來的，之後為了圓謊，要求母親穿和服來學校送便當。

但是來自印尼的母親穿不慣木屐，隆重的和服之下是一雙紅白拖，當場被同學拆穿。小敏回家後賭氣不願意吃飯，半夜起床透過門縫看到母親正在練習穿木屐走路並背誦日語。小敏在學校老師的幫助下正視自己的新住民身份，並在全班面前向母親唱出印尼家鄉歌曲。

短短6分鐘的影片揭露部分新住民家庭及子女在台灣社會面對的困境，協會希望透過微電影讓更多人能對新住民有更深的認識，並開始關心這個長期被忽略的族群。

台灣大哥大基金會、台灣愛鄰社區服務協會聯合出品的微電影「我的火星媽媽」