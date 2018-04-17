泰國高顏值網紅鄭盈盈　出書讚台灣人情味

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）泰國網紅作家鄭盈盈（Sarinee Cheng），一頭俏麗短髮很有明星架式。更值得一提的是，她已經用泰文出版了兩本有關台灣的旅遊書籍。

《自由》引述鄭盈盈說，來台灣旅遊交通很方便，滿滿的人情味非常友善，泰國人來台灣最有興趣的，就是夜市美食與阿里山美景！

翻攝鄭盈盈臉書

駐泰國台北經濟文化辦事處代表童振源，今（17）日率網紅鄭盈盈在內的泰國媒體團與前往彰化基督教醫院考察(如下圖)，希望在泰國推動醫療觀光，縣長魏明谷也肯定彰基醫療實力。

鄭盈盈說，她去美國念書時認識來自台灣的先生，嫁到台灣已有13年，中文、台語的聽力尚可，口語能力只能簡單表達。

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婚後她主要從事泰文寫作，記錄她在台灣生活的點滴。近年來她在網路經營個人粉絲專頁，有2萬名粉絲追蹤。幾年前台灣發生大停電，她在網路寫下台灣緊急處理情況的文章，結果獲得100萬個讚！

鄭盈盈說，她用泰文寫旅遊書，已出版2本，今年即將出版第3本，將介紹台灣的咖啡文化與民俗。她覺得她以一個泰國人在台灣生活，寫下台灣日常，同時介紹有趣好玩地方給自己家鄉的人，而台灣的便利交通，對泰國背包客很有吸引力。

說起台灣醫療，鄭盈盈說，她自己住在台灣，體驗過台灣醫療服務，對台灣醫療水準與服務精神都很有信心！

泰國網紅鄭盈盈(後排左六，藍色圍巾者)，17日與泰國媒體團，一起參訪彰化基督教醫院。