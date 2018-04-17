普立茲獎攝影師：盼維州示威衝突從沒發生

攝影記者凱利在維吉尼亞州「每日進步報」工作的最後一天，拍下維吉尼亞州車輛衝撞示威群眾的瞬間，今天獲得普立茲攝影獎殊榮，但他說，他一直希望這起暴力事件從沒發生過。



「時代雜誌」（TIME）報導，凱利（Ryan Kelly）2017年8月12日在維州沙洛茲維爾（Charlottesville）拍下這張獲獎照片。當時一名白人至上主義者開車衝撞遊行反對的平權運動群眾，造成32歲女子赫爾（Heather Heyer）喪命、19人受傷。



凱利當時是沙洛茲維爾唯一日報「每日進步報」（The Daily Progress）的員工。他拍下的照片刊登在頭版，為這起致命事件的瞬間留下紀錄。他今天以此榮獲2018年普立茲突發新聞攝影獎（Pulitzer for Breaking News Photography）。



他去年在「時代雜誌」撰文說：「這純粹是反射動作。任職攝影記者多年經驗使我做出本能反應，這比較像是肌肉記憶，而不是刻意構圖，才能拍出這些照片。」



凱利如今在一家釀酒廠工作。車輛衝撞群眾事件發生幾天後，凱利說：「48小時前，我還在報導生涯最重大的新聞事件，如今卻輕鬆地坐在辦公室裡，討論網站、行事曆和啤酒促銷活動，感覺非常奇怪。」



他還說：「假如我從未目睹這類情事，我這輩子會過得很快樂。」



他今天告訴「每日進步報」：「長久以來，我一直渴望獲得普立茲獎殊榮，我簡直無法相信自己如今成了得主之一。」



凱利說：「那起暴力事件相當駭人，我仍為傷者感到心碎，尤其是赫爾的家人。」



美聯社報導，凱利說，獲悉自己拿下美國新聞界最高榮譽的普立茲獎時，感到「震驚且不可思議」。



他說：「這是難以置信的榮譽，對我來說，普立茲獎向來別具意義。」



凱利說：「我為我們所有人在『每日進步報』所做的一切自豪，但我仍為赫爾的家人及經歷這場暴力慘劇的每個人感到心碎。」



波因特（Poynter）網站報導，凱利說，雖然得獎的人是他，但他要把這份榮譽與前同事分享，他們對新聞界長久以來的貢獻，絕不僅只於那一天。



他也說：「我一直都很希望，沙洛茲維爾的那個週末從沒發生這起事件。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070417