泰國台商與媒體團訪彰基　推展新南向「遠距照護」

彰化基督教醫院希望將台灣醫療科技產業帶入泰國，真正達到新南向產業聯結之目標。左起：仁寶副總徐睿鈞、彰基醫療長謝明家醫師、彰基院長陳穆寬醫師、駐泰大使童振源、彰化縣長魏明谷、彰基副院長周志中醫師。
（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）駐泰大使童振源於12日親率台商至彰化基督教醫院，體驗高階健檢，並加入遠距健康照護諮詢計畫。讓彰基為遠在泰國打拼的外交尖兵，以及台商的健康把關。
包括泰國電視、網路及平面等主流媒體團，今(17)日也前往彰基參訪，瞭解台灣醫療照護制度、智慧醫療。彰基院長陳穆寬醫師、彰化縣長魏明谷親自接待，期望參訪團返回泰國後，可為台灣醫療進行宣傳，創造推動新南向政策及台灣外交軟實力成效。
彰基醫療長謝明家醫師表示，今天可說是蔡英文總統說的新南向政策，尤其是醫療第一次落地，真的實現了。此次的成功要歸功於童大使，在泰國積極促成此事。
駐泰大使童振源表示，此次台商受到彰化基督教醫院非常細致、友善及完備的照顧，特別有一位台商也因為這次的檢查，發現他幾乎有90%的心血管被阻塞，所以這次檢查，等於救了他一命。
童大使強調，台灣的醫術名揚海外，在世界排名第三，有絕對的優勢來推廣國際醫療，彰化基督教醫院第一個與代表處在泰國合作推廣國際醫療，相信一定會成功。
在泰國，國際醫療也非常的盛行，但是台灣在醫學技術、醫療管理及醫療器材方面，都有非常大的優勢，所以泰國代表處，會全心全力協助台灣的產業，台灣的醫療體系到泰國來拓展，彰化基督教醫院將會是第一個連結最緊密的醫院。
左起依序為：彰基院長陳穆寬醫師、駐泰大使童振源、彰基醫療長謝明家醫師、仁寶副總徐睿鈞；後排立者為彰基副院長周志中醫師。
童振源進一步表示，此次台商並非單純回來做健檢，事實上包含整個未來兩年長期遠距醫療照顧的計劃，所以透過這次健檢，未來透過網路連結，與仁寶公司的合作，未來台商在泰國是24小時、365天，都由彰化基督教醫院來照顧他們的健康。
這麼好的醫療照顧，需要更多的國際行銷，所以在一個月前，駐泰國代表處成立『台泰醫衛交流服務平台』，目前台灣的醫院、醫學院及醫療機構，加起來將近有一百家已經加入，大家透過這個平台和泰國的醫衛體系，做緊密的結合與合作，將醫院、診所、國際醫療中心的連絡資訊和介紹，需要讓泰國的朋友，很快的能夠知道台灣醫療優勢和各個服務項目，同時建立line帳號，透過跨國連繫及時、沒有間縫的連結。
童振源也希望進一步幫台灣每一家醫院，針對泰國民眾的需求，做出每一家的國際醫療介紹，讓泰國的朋友更加深入，更加明確的瞭解我們國際醫療的優勢以及相關的介紹。也希望透過媒體朋友的宣傳，能夠讓更多泰國朋友瞭解台灣的優勢，所以此次有16家媒體，一起回到台灣來介紹台灣高階健檢和相關的醫療服務。他們以台灣醫療自豪，也對於彰化基督教醫院的醫療技術非常深具信心，所以未來會在泰國全力的推動。
彰基院長陳穆寬醫師則表示，台商在國外打拼，身體健康要特別受到重視，但是通常受到語言的障礙，在當地就醫會相當的困難。此次經由童大使努力的運作下，將近有20位台商來做體檢，非常感謝童大使也救了台商一命，一位心肌梗塞的台商，已經阻塞了90%。另外，根據經驗，很多新南向的國家，光在過去三個月就有三位因腦部中風，轉到彰化基督教醫院治療，可見台商在推動新南向政策的時候，身體健康是特別要受到注意的。
彰基醫療長謝明家謝指出，彰基發展遠距照護已有多年歷史與經驗，彰基慢性病專業團隊及全方位照護，已獲得國際認證（Clinic Care Program Certification, CCPC）及多個獎項，此外，彰基健康管理中心也獲得天下雜誌評選為2017年服務金牌獎，彰基長久以來就是以高服務品質及病人安全為主要目標。
此外，為服務偏鄉及海外台商，彰基也積極與仁寶電腦公司共同合作開發，結合專業醫療服務與資通訊科技，導入愛糖寶慢性病及糖尿病遠距照護系統（以下簡稱愛糖寶），彰基個案管理師則透過愛糖寶後端管理平台及AI機器人的輔助監控，若發現病友出現異常數值，個案管理師將主動關心病患，為病友健康隨時把關。
76歲台商林董事長(下圖)表示，在泰國長達32年，過去經營木製相框事業，現在轉為塑膠相框事業。他說童大使是自己遇過的歷任大史中，最為認真、努力及照顧台商的一位，除了具備經濟眼光，非常關心台商健康，雖然上任時間不長，但做了很多事。這次回台健檢，聽了謝明家醫師的報告，回來真的很有價值，發現到過去從沒發現的問題，回去後會好好的考慮，未來如何好好的配合醫師的建議與醫療。
76歲林姓台商（左）感謝駐泰大使童振源（中）、謝明家醫師（右），表示回來健檢很有價值。右二為彰基健康管理中心主任謝玲俐。