泰國台商與媒體團訪彰基　推展新南向「遠距照護」

彰化基督教醫院希望將台灣醫療科技產業帶入泰國，真正達到新南向產業 聯結之目標。左起：仁寶副總徐睿鈞、彰基醫療長謝明家醫師、彰基院長陳穆寬 醫師、駐泰大使童振源、彰化縣長魏明谷、彰基副院長周志中醫師。

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）駐泰大使童振源於12日親率台商至彰化基督教醫院，體驗高階健檢， 並加入遠距健康照護諮詢計畫。讓彰基為遠在泰國打拼的外交尖兵，以及 台商的健康把關。

包括泰國電視、網路及平面等主流媒體團，今( 17)日也前往彰基參訪，瞭解台灣醫療照護制度、智慧醫療。彰基院長陳穆寬醫師、彰化縣長魏明谷親自接待，期望參訪團返回泰 國後，可為台灣醫療進行宣傳，創造推動新南向政策及台灣外交軟實力 成效。

彰基醫療長謝明家醫師表示， 今天可說是蔡英文總統說的新南向政策，尤其是醫療第一次落地， 真的實現了。此次的成功要歸功於童大使，在泰國積極促成此事。

駐泰大使童振源表示，此次台商受到彰化基督教醫院非常細致、友善及完備的 照顧，特別有一位台商也因為這次的檢查，發現他幾乎有90%的心 血管被阻塞，所以這次檢查，等於救了他一命。

童大使強調，台灣的醫術名揚海外，在世界排名第三，有絕對的優勢來推廣國際醫 療，彰化基督教醫院第一個與代表處在泰國合作推廣國際醫療， 相信一定會成功。

在泰國，國際醫療也非常的盛行，但是台灣在醫 學技術、醫療管理及醫療器材方面，都有非常大的優勢， 所以泰國代表處，會全心全力協助台灣的產業， 台灣的醫療體系到泰國來拓展，彰化基督教醫院將會是第一個連結最緊密的醫院。

左起依序為：彰基院長陳穆寬醫師、駐泰大使童振源、彰基醫療長謝明家 醫師、仁寶副總徐睿鈞；後排立者為彰基副院長周志中醫師。

童振源進一步表示，此次台商並非單純回來做健檢，事實上包含整個 未來兩年長期遠距醫療照顧的計劃，所以透過這次健檢， 未來透過網路連結，與仁寶公司的合作，未來台商在泰國是24 小時、365天，都由彰化基督教醫院來照顧他們的健康。

這麼好的醫療照顧，需要更多的國際行銷，所以在一個月前， 駐泰國代表處成立『台泰醫衛交流服務平台』，目前台灣的醫院、 醫學院及醫療機構，加起來將近有一百家已經加入，大家透過這個平 台和泰國的醫衛體系，做緊密的結合與合作，將醫院、診所、 國際醫療中心的連絡資訊和介紹，需要讓泰國的朋友，很快的能 夠知道台灣醫療優勢和各個服務項目，同時建立line帳號， 透過跨國連繫及時、沒有間縫的連結。

相關新聞 泰國高顏值網紅鄭盈盈 出書讚台灣人情味

童振源也希望進一步幫台灣每一 家醫院，針對泰國民眾的需求，做出每一家的國際醫療介紹， 讓泰國的朋友更加深入，更加明確的瞭解我們國際醫療的優勢以及相 關的介紹。也希望透過媒體朋友的宣傳， 能夠讓更多泰國朋友瞭解台灣的優勢，所以此次有16家媒體，一起 回到台灣來介紹台灣高階健檢和相關的醫療服務。他們以台灣醫 療自豪，也對於彰化基督教醫院的醫療技術非常深具信心，所以未來 會在泰國全力的推動。

彰基院長陳穆寬醫師則表示，台商在國外打拼，身體健康要特別受到重視，但是通常 受到語言的障礙，在當地就醫會相當的困難。此次經由童大使努力的 運作下，將近有20位台商來做體檢，非常感謝童大使也救了台商一 命，一位心肌梗塞的台商，已經阻塞了90%。另外，根據經驗，很多新南向的國家，光在過去三個月就有三位因 腦部中風，轉到彰化基督教醫院治療，可見台商在推動新南向政策的時候 ，身體健康是特別要受到注意的。

彰基醫療長謝明家謝指出，彰基發展遠距照護已有多年歷史與經驗，彰基慢性病專 業團隊及全方位照護，已獲得國際認證（Clinic Care Program Certification, CCPC）及多個獎項，此外，彰基健康管理中心也獲得天下雜誌評 選為2017年服務金牌獎，彰基長久以來就是以高服務品質及病人安全 為主要目標。

此外，為服務偏鄉及海外台商， 彰基也積極與仁寶電腦公司共同合作開發，結合專業醫療服務與資通 訊科技，導入愛糖寶慢性病及糖尿病遠距照護系統（ 以下簡稱愛糖寶），彰基個案管理師則透過愛糖寶後端管理平台及A I機器人的輔助監控，若發現病友出現異常數值， 個案管理師將主動關心病患，為病友健康隨時把關。

76歲台商林董事長(下圖)表示，在泰國長達32年，過去經營木製相框事 業，現在轉為塑膠相框事業。他說童大使是自己遇過的歷任大史中， 最為認真、努力及照顧台商的一位，除了具備經濟眼光， 非常關心台商健康，雖然上任時間不長，但做了很多事。 這次回台健檢，聽了謝明家醫師的報告，回來真的很有價值，發現到 過去從沒發現的問題，回去後會好好的考慮，未來如何好好的配合醫 師的建議與醫療。

76歲林姓台商（左）感謝駐泰大使童振源（中）、謝明家醫師（右），表示回來健檢很有價值。右二為彰基健康管理中心主任謝玲俐。