學童文具抽驗 消基會：塑化劑超標400倍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）消基會17日公布學童文具塑化劑含量抽檢結果，22件品項中，有5件握筆器及塑膠筆袋超標，最高甚至超標400倍。

消基會於今年3月至新北市板橋、土城及永和地區的生活百貨及文具店購買22件文具，分別是：握筆器及筆套9件、筆袋6件、原子筆及自動鉛筆7件。

依據國家標準CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」，8種「鄰苯二甲酸酯類」（Phthalate Acid Esters, PAEs）含量總和不得超過0.1%。鄰苯二甲酸酯類就是俗稱的塑化劑。

檢驗結果發現，有5件樣品含量超出0.1%限量標準150至400倍，包括握筆練習器及塑膠筆袋。

消基會指出，塑化劑可經由皮膚直接接觸進入、呼吸吸入、咬嚼食入、醫療注入、或母體進入人體，發育中的學童若常接觸，可能影響性徵發育，造成隱睪症、女性性早熟（一般指小於8歲的女生）等。塑化劑更有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等危害。

消基會呼籲，家長應注意避免幼童舔食文具，購買時應優先選擇非PVC或環保PVC材質，家長與教師亦有責任於學童做完功課後或進食前，提醒必須勤洗手，降低孩童暴露於塑化劑之風險。