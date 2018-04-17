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衛福部：鐵路便當納入食安管制　2019年1月1日生效

大眾捷運系統運輸業指從事以軌道運輸系統輸送都會區內旅客之行業，不納入「食品安全管制系統準則」。

By 生活組,台灣英文新聞－編輯
2018/04/17 14:23

照片為臺鐵宜蘭風味便當。(照片轉載自交通部臺灣鐵路管理局)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）衛生福利部今(17)日宣布，自2019年1月1日起將施實「供應鐵路運輸旅客餐盒之食品業應符合食品安全管制系統準則規定」。今日公告僅有台鐵、高鐵及阿里山森林鐵路符合該規定，這繼今年7月全台五星級觀光飯店將納HACCP之後，食藥署再一波擴大管制範圍。

食藥署表示，依據交通部鐵路管理局資料顯示，台鐵全台目前有5個車站設有廚房，包括臺北車站臺北鐵路餐廳、基隆七堵站餐旅服務總所車勤服務部、臺中車站臺中鐵路餐廳、高雄車站高雄鐵路餐廳、花蓮車站餐旅服務總所車勤服務部花蓮分部。

衛生福利部說明，據「食品安全衛生管理法」第8條第4項規公告「食品安全管制系統準則」，依據該準則第2條規定，所稱食品安全管制系統係指為鑑別、評估及管理食品安全危害，使用危害分析重要管制點（Hazard Analysis Critical Control Point System, HACCP）原理，管理原料、材料之驗收、加工、製造、貯存及運送全程之系統。

衛福部進一步的說，為確保消費者飲食的衛生安全，以防堵不符合規定食品流入食品鏈，需藉由業者導入HACCP之安全管理概念，確實建立並運作食品安全管制系統，對整體食品製造過程落實衛生自主管理。

綜合媒體報導，據統計，台鐵鐵路便當十分暢銷，最多全台曾日銷售超過上萬個，餐盒量大、又分散全台各地，因此在基本的衛生要求之外，更需要兼顧食用的安全。然而，若業者依法建立標準的食安管制系統後，是否會導致管理成本塾高，進而將此成本轉嫁消費者，則有待觀察。

另外，交通部高速鐵路工程局資料表示，高速鐵路之餐盒食品全線委外由高雄空廚股份有限公司產製。這次公告要求供應鐵路運輸旅客餐盒之食品業者確實建立並運作HACCP，管制餐飲在製程中物理性、生物性及化學性危害，提供消費者旅途中衛生安全的飲食環境。

衛生福利部指出，這項規定自2019年1月1日生效後，未依規定符合食品安全管制系統準則規定之業者，將依「食品安全衛生管理法」第44條第1款規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。
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