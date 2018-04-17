衛福部：鐵路便當納入食安管制　2019年1月1日生效

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）衛生福利部今(17)日宣布，自2019年1月1日起將施實「供應鐵路運輸旅客餐盒之食品業應符合食品安全管制系統準則規定」。今日公告僅有台鐵、高鐵及阿里山森林鐵路符合該規定，這繼今年7月全台五星級觀光飯店將納HACCP之後，食藥署再一波擴大管制範圍。

食藥署表示，依據交通部鐵路管理局資料顯示，台鐵全台目前有5個車站設有廚房，包括臺北車站臺北鐵路餐廳、基隆七堵站餐旅服務總所車勤服務部、臺中車站臺中鐵路餐廳、高雄車站高雄鐵路餐廳、花蓮車站餐旅服務總所車勤服務部花蓮分部。

衛生福利部說明，據「食品安全衛生管理法」第8條第4項規公告「食品安全管制系統準則」，依據該準則第2條規定，所稱食品安全管制系統係指為鑑別、評估及管理食品安全危害，使用危害分析重要管制點（Hazard Analysis Critical Control Point System, HACCP）原理，管理原料、材料之驗收、加工、製造、貯存及運送全程之系統。

衛福部進一步的說，為確保消費者飲食的衛生安全，以防堵不符合規定食品流入食品鏈，需藉由業者導入HACCP之安全管理概念，確實建立並運作食品安全管制系統，對整體食品製造過程落實衛生自主管理。

綜合媒體報導，據統計，台鐵鐵路便當十分暢銷，最多全台曾日銷售超過上萬個，餐盒量大、又分散全台各地，因此在基本的衛生要求之外，更需要兼顧食用的安全。然而，若業者依法建立標準的食安管制系統後，是否會導致管理成本塾高，進而將此成本轉嫁消費者，則有待觀察。

另外，交通部高速鐵路工程局資料表示，高速鐵路之餐盒食品全線委外由高雄空廚股份有限公司產製。這次公告要求供應鐵路運輸旅客餐盒之食品業者確實建立並運作HACCP，管制餐飲在製程中物理性、生物性及化學性危害，提供消費者旅途中衛生安全的飲食環境。

衛生福利部指出，這項規定自2019年1月1日生效後，未依規定符合食品安全管制系統準則規定之業者，將依「食品安全衛生管理法」第44條第1款規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。