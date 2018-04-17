港小學生作文：「希望長大後可以搬去台灣」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一名香港民眾13日在臉書Facebook貼出一張照片，內容是香港小學生童言童語，哀嘆香港房價太高，「想搬去台灣」的作文。此篇貼文立刻在網路上引發議論，有網民笑孩童太天真，但也有人指出，重點是連新世代都對大環境感到絕望。

臉書帳號名為搣時潘的香港民眾，在一次義務教學活動中看到學生的作文，覺得悲哀。全文如下：

我長大後，我會搬出香港，因為我想住大的房子，但是香港的樓價實在太高了，我會搬去台灣，因為我覺得台灣人很友善，還有台灣的樓價比較低，可以用很低的價錢就買到寬敞的房子。希望我長大後真的可以搬去台灣。

五年級小學生的隨筆作文，讓大人好沉重，網路上立刻出現不少酸言酸語。

宅神朱學恆分享該文章，以諷刺口吻下標：「如何用一篇文章讓台灣和香港的人都感覺到傷心。」他說，「領香港薪水，過台灣生活應該是還蠻爽的。」不少網友認為台灣房價也跟香港一樣被炒翻了天。

然而，包括貼文的搣時潘及若干網民，都指出除了台北以外，其它地區房價跟香港相比，算是合理多了。

網友對搣時潘貼文的回應

也有民眾列舉台灣優點，Jia Ruei Jang 表示， 「台灣有成為退休者天堂的潛力，醫療方便，相對較低的房價，相對其他國家的低消費。」

除了房價，有人認為重點應該是檢討，為何我們無法給予下一代有希望的未來。網民Aiden Chan 說道，「其實現時台灣樓價高低都不是重點⋯重點是小朋友對身邊環境絕望。」Taines Cheung 則說，「香港赤化太嚴重，自求多福吧。」

李調之希也透露了香港大人的心聲，「 台灣房子縱貴也不及香港吧，主要是台灣人都較友善及有同理心，莫說孩子，許多香港人也想在台灣過活。」