十省全達陣！　臺人今起於加拿大享免試換駕照

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（17）日表示，臺灣繼近日與加拿大紐芬蘭暨拉布拉多省達成協議後，自即日起，國人可在加拿大全國各省申請免試換駕照服務。

外交部今日發布新聞稿，表示臺灣與加拿大紐芬蘭暨拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）已達成協議，雙方即日起基於平等互惠原則及各自交通法規規定，免試相互承認駕照。

外交部提及，政府自2008年起推動與加拿大各省免試互換駕照，「十年有成，十省全部達陣」，未來國人赴加拿大工作、求學及定居，將享有更多便利。

根據外交部統計，截自2017年底止，臺加兩國民眾依據雙邊協議而申請免試換照的受惠人數，已達4,848人。​

而此次是在外交部、交通部、駐加拿大代表處，以及加拿大紐芬蘭省監理處通力合作下，達成臺灣與紐芬蘭省免試相互承認駕照協議。

外交部表示，國人持有B類小型車有效駕照，並已取得紐芬蘭省居留證明者，可向該省申請免試換發「第5級」（Class 5）或「第5級第二等」（Class 5 Level II）的普通駕照。​

此外，持臺灣政府核發的A2類普通重型機車、A3類大型重型機車之有效駕照，並已取得紐芬蘭省居留證明的國人，也可向該省申請免試換發「第6級」（Class 6）或「第6級第二等」（Class 6 Level II）的普通駕照。



