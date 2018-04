美英研究團隊新發現　食用塑料酶可望解決海洋垃圾

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)由英國普茨茅斯大學 (University of Portsmouth) 與美國國家可再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory, NREL)共同組成的研究團隊於本(4)月16日在美國國家科學院院刊 (Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)發表最新研究報告,在解析名為PETase細菌的結構體時,意外發現一種比自然界進化出來的酶更可降解塑膠,這項新發現可望解決全球逾80億噸的海洋垃圾。

普茨茅斯大學教授John McGeehan表示,我們都可以在處理塑膠問題上扮演關鍵角色,但這個由科學界創造出來的「奇跡材料」( wonder-materials),如今必須使用各種科學技術來研發真正可以解決的方案。

綜合外媒報導,美英研究團隊的研究目的是要暸解一個名叫PETase菌種的效用,並透過3D資訊進行解析其結構體。據PNAS所刊出的研究結果顯示,研究團隊在這項研究當中,無意間發現了一種比降解塑料更好的酶,比自然界中進化出來的更好。如今,研究人員已經著手對新「酶」展開改進研究,希望短時間內能將它導入降解塑膠的工業程序內。

美英研究團隊是繼多年前由日本的研究團隊發現存在於自然界中的一種新細菌Ideonella sakaiensis,一隻以聚乙烯對苯二甲酸酯(Polyethylene terephthalate,PET)為主食的細菌。雖然塑膠製品的使用是在1940年代發明,當時研究人員想或許可以嘗試找到解決可分解塑膠的菌種,於是在寶特瓶回收場採集環境樣本,並在上百個取樣中找到叢毛單胞菌科、艾德昂菌屬(Ideonella)底下的新菌種。因為是在堺市(Sakai)發現,因而得命。