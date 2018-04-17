《紐約時報》、《紐約客》皆獲得普立茲公共服務獎

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據美國《紐約時報》(The New York Times)報導指出，《紐約時報》和《紐約客》週刊(The New Yorker)因揭發製片人哈維韋恩斯坦(Harvey Weinstein)對女性行為不端，於昨(16)日贏得普立茲公共服務獎(Pulitzer Public Service)。

昨日《紐約時報》記者坎特爾(Jodi Kantor)以及《紐約客》撰稿人法羅(Ronan Farrow)接獲普立茲公共服務獎。《紐約時報》在去年10月15日刊登哈維韋恩斯坦逼迫其拍攝性場面的新聞，其中包括莎瑪(Salma Hayek)。此外，​出來指證的包括賈德(Ashley Judd)。《紐約客》隨後也陸續刊登了其他女性對哈維韋恩斯坦的控告。

《紐約時報》和《紐約客》表示，好萊塢演藝界都在刻意掩蓋事實的真相。不過他們的報導成功扳倒了好萊塢大亨哈維韋恩斯坦，並且帶動對其他人對於哈維韋恩斯坦接二連三的指控，同時催生了社群媒體的《我也是》(#MeToo)運動。

此外，路透社(Reuters)的報導因揭發菲律賓總統杜特蒂與警方暗殺隊之間的關係，而獲得普立茲國際報導獎；路透社報導關於羅興亞(Rohingya)難民危機的報導則獲得普立茲特寫攝影獎(Best Feature Photography)。