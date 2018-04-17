美福粽獻禮 美國牛小排、花雕雞 新品上市

每當端午佳節將至，記憶中粽味飄香的美味畫面隨即浮上心頭，讓人好不想念！台北美福大飯店潮粵坊港潮餐廳，嚴選優質食材發揮精湛廚藝及創意巧思，自即日起至6月18日推出「御品粽夏」、「御品粽香」兩款精緻的美福端午禮盒。經由潮粵坊點心主廚精心設計出四款別具風味的粽子，藉以滿足饕客味蕾，多樣選擇包含南洋風味「娘惹參巴牛三寶粽」、傳統經典「原味燒肉粽」、酒味飄香「花雕雞粽」及甜而不膩的「紫米蓮子豆沙粽」，單入NT$190起。凡於5/18前預訂的消費者，可享早鳥優惠，「御品粽夏」禮盒每組五入，優惠價NT$980(原價NT$1,170)；「御品粽香」禮盒每組七入，優惠價NT$1,330(原價NT$1,570)，訂購單入可享85折早鳥價。此外，購買任一款端午粽禮盒或消費金額滿NT$1,000，即附贈可重複使用的精緻保冷袋乙只。送禮自用兩相宜，讓美福精選端午粽，為您的仲夏充滿粽香四溢。預訂專線02-7722-3390。

【創新粽】－星馬入味美國牛小排、廣東花雕雞粽酒味飄香

隨著消費者日新月異的口味變化，台北美福大飯店推出兩款新口味的端午佳粽，一舉攻占饕客們多元的味蕾需求。「娘惹參巴牛三寶粽」散發出一股濃濃的南洋風味，主廚嚴選美國特級無骨牛小排，與口感Q彈的牛筋、牛肚一同放置於特製中藥滷汁中熬煮約4小時，讓食材充分吸取其中精華，同時搭配星馬一帶常見的辣味參巴醬、薑黃粉及其他調味料帶領出豐富口味的多樣性，清香的荷葉以裹蒸粽式的包法包裹住，成就一款異國風味洋溢的端午佳粽。「花雕雞粽」採用Q彈耐蒸的長糯米、特選肉質鮮嫩的仿雞腿肉，以陳年花雕酒醃漬24小時入味，並利用主廚特製的醬料醃製後酥炸，軟嫩多汁帶點酒香的雞腿肉，搭佐扎實口感的杏鮑菇、濃郁香氣的鹹蛋黃等豐富食材，營造出口味重、香氣更濃厚的美食佳餚，直讓人一口接一口。

【經典粽】－油脂豐富豬五花，佐北海道干貝、阿根廷魷魚等頂級海鮮

「原味燒肉粽」則是款傳統經典風味的端午佳粽，主廚先將豬五花備至炒鍋中，將油脂逼出，另搭佐北海道干貝、阿根廷魷魚等頂級食材拌炒後放置滷汁中浸泡約2小時，最後將生糯米搭配各類食材，並以帶有微微筍香的桂竹葉包裹後透過水煮，製作出的糯米表面黏稠、內層米飯粒粒分明的多層次口感，實為南部粽的代表作。

【熱銷粽】－甜而不膩紫米豆沙粽，夏日佐茶甜品新選擇

去年推出後即深受消費者喜愛的純素口味「紫米蓮子豆沙粽」，選用高營養價值的紫糯米，加入特選頂級蓮子、甜而不膩的紅豆沙入餡，口感濃郁，綿密細緻的口感令人垂涎不已，建議常溫食用，清爽的滋味不失為一款優質的夏日甜點，佐一壺熱茶實為絕配。

訂購台北美福大飯店端午粽禮盒，附贈精美保冷袋乙只，送禮體面，收禮的人也能感受到滿滿的心意。訂購10-50盒(含)以上可享88折，51-100盒(含)享85折、101-200盒(含)享8折，以上優惠不得合併使用，訂購滿NT$5,000可享台灣本島單一定點免費配送服務，精緻好禮，歡迎來電預購。

【夏漾慶端午 美福粽獻禮】

預購日期：即日起至5/18

提貨日期：5/18至6/18 潮粵坊 11:30-21:00

宅配優惠：消費滿NT$5,000可享台灣本島單一定點免費配送服務

50盒(含)以上大宗訂購需7個工作天後才可提貨。