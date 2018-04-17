免疫療法結合化療　提高肺癌存活率

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）根據衛福部資料，肺癌是2016年國人癌症死亡率之首，由於初期症狀不明顯，發現時已屬晚期，難以治癒。如今美國一份最新研究，結合免疫療法與傳統化療，大大增加了肺癌患者存活率達五成，醫界對此相當振奮。

由紐約大學波爾瑪特癌症中心（Perlmutter Cancer Center）Leena Gandhi教授領軍的該實驗，對616名肺癌患者中部分人士施打免疫檢查點抑制劑（checkpoint inhibitor）藥物Keytruda，同時進行化療。未施打的患者，若症狀惡化，也可轉而接受keytruda療法。

一年後，前者有69%的存活率，後者半數轉而施打Keytruda藥物後，也有49%的存活率。這意味結合免疫療法與化療，能降低肺癌五成死亡率或惡化的速度。

Keytruda、Yervoy及Opdivo等藥物都屬免疫檢查點抑制劑，其作用是移除癌症細胞用以躲避免疫機制的「隱形斗篷」。治療方式是透過靜脈注射，每月約耗費12,500美金（約新台幣37萬元）。

這項重大進展，可望改寫現今的肺癌標準療法。美國每年約有7萬名肺癌患者，發現時癌症常已出現轉移。

美國癌症研究學會（American Association for Cancer Research）週一（16日）在芝加哥年會中討論該研究，研究結果發表於新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）。