戴資穎雅加達亞運拚金 風向是關鍵

（中央社記者龍柏安雅加達16日電）不到3個月前，世界球后戴資穎才在雅加達的史納延體育館（Istora Senayan）拿下冠軍，而8月她將挾著國人期待，希望她能原地複製榮耀，替台灣拿下首面亞運單打金牌。

為了迎接8月18日開幕的雅加達亞運，史納延體育館才剛「改頭換面」整修完畢，1月24日已舉辦過印尼名人賽，緊接著6月3日又將在相同地點進行印尼公開賽，都算是亞運前的暖身賽。

中華隊羽球教練李宜勳，今天隨體育署的亞運考察團進入史納延體育館後，立刻指著兩側觀眾席天花板上的空調出風口表示，冷氣吹出後對場內氣流與風向影響很大，球員1月打完名人賽後，就曾表示在這個球場內，球位判斷不易，且除了順逆風外，側風的影響也非常明顯。

此外李宜勳也特別詢問亞運籌備會人員，確認亞運期間，最多僅有3面場地同時進行比賽，她認為場地空間拉開，風力會往兩側流竄，場風將變得更難以捉摸與預測。

李宜勳也透露，這個問題其實不難解決，只要出風口設置擋板，避免冷氣直接吹往場地中央上空，風力影響程度就能減低，她並說，球員6月還會再來史納延體育館參加印尼公開賽，到時候場館是否會做修正，將是最好的檢驗點。

印尼素有羽球王國美名，李宜勳認為，印尼這麼多年來擁有豐富的羽球大賽舉辦的經驗，場館的規劃與設計一定有他們的道理，也不需太過擔心。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070416