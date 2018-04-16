協助亞洲企業國際化　國際商會ICC營運長訪台

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）國際商會（International Chamber of Commerce，簡稱ICC）營運長Philip Kucharski，於4月14至17日訪台，期間拜會經濟部、外交部、行政院國家發展委員會官員、國內企業、商會領袖，並於「2018國際商會企業論壇」上，介紹ICC能如何協助我商界成長。

國際商會為全球最大工商組織，企業會員達6百萬，普及134國，聯合國甚而授予其罕見的民間觀察員身分。本次ICC高層人士，經國際商會中華民國委員會（ICC Taipei）暨中華民國國際經濟合作協會（國經協會）強力洽邀，終能成行，並偕ICC亞洲區執行董事李如松女士來台，至為難得。

國經協會暨ICC Taipei並於今(16)日，假台北世貿聯誼社舉辦「2018國際商會企業論壇」，促成國內企業和商會領袖與ICC高層人士面對面交流。

左為國際商會ICC營運長Philip Kucharski ，右為國際經濟合作協會理事長暨義美食品公司董事長高志尚。國經協會提供

Kucharski營運長表示，ICC的使命自1919年成立以來始終如一，即推廣國際貿易、企業責任及全球政策和法規的相容。ICC已從一個以歐洲為重心的組織漸漸朝亞洲、非洲、南美洲深耕，特別是亞洲企業為邁向國際化，近年參與ICC工作日趨積極。

國經協會理事長暨義美食品公司董事長高志尚表示，其與Kucharski營運長於2017年9月雪梨世界商會大會期間結識，深感台灣與ICC擴大合作有助於國內企業強化治理、拓展視野，亦為另一形式的國民經貿外交，故特邀營運長來訪，與我商界人士見面促談。亦盼望ICC能持續支持台灣分會在國內與區域聯繫的工作。

Kucharski先生曾任《經濟學人》雜誌歐亞非區行銷主任，以及法國媒體發行巨擘Presstalis的國際新聞總監。基於其管理跨文化計畫和國際發展方面的專長，ICC於2015年聘之為營運長，主導與各國分會和區域商業組織的全球夥伴關係，並負責ICC規則制定、政策倡議等各項業務的營運。

Kucharski營運長在台正式行程，包括會晤經濟部次長王美花、外交部次長劉德立、國發會副主委邱俊榮、亞太商工總會（Confederation of Asia–Pacific Chambers of Commerce and Industry）副會長馮寄台大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，以及工商協進會、外貿協會等重要機構。

ICC除了仲裁調解服務，和藉由商界力量，制訂全球實務上所遵循的國貿條規（Incoterms）、信用狀統一慣例（UCP）、國際標準銀行實務（ISBP）、廣告及行銷傳播慣例（ICC Code）等規則外，其實還提供各種範例商務合約，和有關貿易融資、智慧財產、公司治理、資訊安全、跨國投資各方面的全面調查報告或指南。不僅台灣企業可多加利用，更歡迎台灣民間人士，直接而深度地參與這些商業工具的討論和製作。