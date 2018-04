協助亞洲企業國際化　國際商會ICC營運長訪台

(台灣英文新聞/宇妍 綜合整理)國際商會(International Chamber of Commerce,簡稱ICC)營運長Philip Kucharski,於4月14至17日訪台,期間拜會經濟部、外交部、行政院國家發展委員會官員、國內企業、商會領袖,並於「2018國際商會企業論壇」上,介紹ICC能如何協助我商界成長。

國際商會為全球最大工商組織,企業會員達6百萬,普及134國,聯合國甚而授予其罕見的民間觀察員身分。本次ICC高層人士,經國際商會中華民國委員會(ICC Taipei)暨中華民國國際經濟合作協會(國經協會)強力洽邀,終能成行,並偕ICC亞洲區執行董事李如松女士來台,至為難得。

國經協會暨ICC Taipei並於今(16)日,假台北世貿聯誼社舉辦「2018國際商會企業論壇」,促成國內企業和商會領袖與ICC高層人士面對面交流。

左為國際商會ICC營運長Philip Kucharski ,右為國際經濟合作協會理事長暨義美食品公司董事長高志尚。國經協會提供

Kucharski營運長表示,ICC的使命自1919年成立以來始終如一,即推廣國際貿易、企業責任及全球政策和法規的相容。ICC已從一個以歐洲為重心的組織漸漸朝亞洲、非洲、南美洲深耕,特別是亞洲企業為邁向國際化,近年參與ICC工作日趨積極。

國經協會理事長暨義美食品公司董事長高志尚表示,其與Kucharski營運長於2017年9月雪梨世界商會大會期間結識,深感台灣與ICC擴大合作有助於國內企業強化治理、拓展視野,亦為另一形式的國民經貿外交,故特邀營運長來訪,與我商界人士見面促談。亦盼望ICC能持續支持台灣分會在國內與區域聯繫的工作。

Kucharski先生曾任《經濟學人》雜誌歐亞非區行銷主任,以及法國媒體發行巨擘Presstalis的國際新聞總監。基於其管理跨文化計畫和國際發展方面的專長,ICC於2015年聘之為營運長,主導與各國分會和區域商業組織的全球夥伴關係,並負責ICC規則制定、政策倡議等各項業務的營運。

Kucharski營運長在台正式行程,包括會晤經濟部次長王美花、外交部次長劉德立、國發會副主委邱俊榮、亞太商工總會(Confederation of Asia–Pacific Chambers of Commerce and Industry)副會長馮寄台大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使,以及工商協進會、外貿協會等重要機構。

ICC除了仲裁調解服務,和藉由商界力量,制訂全球實務上所遵循的國貿條規(Incoterms)、信用狀統一慣例(UCP)、國際標準銀行實務(ISBP)、廣告及行銷傳播慣例(ICC Code)等規則外,其實還提供各種範例商務合約,和有關貿易融資、智慧財產、公司治理、資訊安全、跨國投資各方面的全面調查報告或指南。不僅台灣企業可多加利用,更歡迎台灣民間人士,直接而深度地參與這些商業工具的討論和製作。