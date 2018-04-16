長榮航空與美國職籃NBA跨界合作　傳奇灌籃王理查森出席見證

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）長期深耕北美航線的長榮航空，今年將與美國職籃NBA合作，推出「買機票，長榮航空帶您去看NBA！」的促銷活動，讓選擇搭乘長榮航空的旅客有機會獲得包含NBA冠軍賽門票在內的許多NBA大禮。

長榮航空每週82班直飛紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥、休士頓、多倫多以及溫哥華等8座大城市，今年將與美國職籃NBA合作，讓選擇搭乘長榮航空的旅客有機會獲得包含NBA冠軍賽門票在內的許多NBA大禮。在13日的記者會中，特別請到NBA傳奇灌籃王理查森(Jason Richardson) 出席，見證長榮航空與美國職籃NBA共同宣布這次的合作關係，期望更多民眾能夠搭乘長榮航空到美加一圓NBA夢！

為了配合此次與NBA合作案，特別結合於4/16至5/13的「長榮航空夏季旅展」，於官網即EVA Mobile App推出北美航線機票優惠專案，台北-溫哥華含稅只要19,868，台北-洛杉磯含稅20,723元起，台北-芝加哥含稅24,083元起(美加線稅金會因匯率變動有所調整。

即日起至11/30止「買機票，長榮航空帶您去看NBA」活動期間在官網登錄即可參加抽獎，於5/23抽出量人成行「長榮航空北美不限航點的豪華經濟艙機票及2017-2018賽季的冠軍賽門票」，另每月會陸續抽出的「NBA2018-2019球季耶誕大賽門票」、在台北與球星近距離接觸、NBA簽名大禮等多項大獎，詳情洽活動網站http：//member.webdo.cc/NBAevaair/index.php

長榮航空發言人柯金成表示：「長榮航空推廣體育賽事不遺餘力，長年贊助羽球、網球及高爾夫球的台灣國際球星。此次與NBA合作，相信能讓民眾更加關心籃球賽事，掀起籃球的運動潮流」

NBA台灣區副總裁兼總經理高培明(Bimal Kapoor)表示：「NBA在籃球風氣盛行的台灣受到民眾喜愛，也越來越多民眾飛到美國觀賞NBA賽事，支持喜歡的球隊甚至華人之光林書豪。能與長榮航空合作，會是雙贏的局面」。