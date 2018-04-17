海上休閒活動興起　遊艇女管家搶手

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」，上周末在大鵬灣國際休閒特區遊艇碼頭熱鬧登場。為期兩天的活動除了有精采的表演節目、遊艇展示及活動攤位外，還可免費參觀台灣第一艘專業潛水船宿豪華遊艇及搭遊湖船賞夕陽。

交通部航港局局長謝謂君（中）、觀光局副局長張錫聰（左）、台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪（右）。航港局提供

航港局14日表示，為拉近民眾與遊艇的距離，已連續5年舉辦遊艇推廣活動，逐漸帶動遊艇休閒風潮，也增進民眾對遊艇的認識。

根據航港局統計，國內遊艇與動力小船駕駛訓練機構，已由103年的9家成長至現在的16家，遊艇數量也由103年200艘成長至現在的516艘。顯見國人參與遊艇休閒活動需求逐年提升，海上休閒風氣逐漸形成。

遊艇管家徐珮妤。航港局提供

正因遊艇休閒活動風氣的興起，擁有遊艇的人越來越多，畢業於台灣海洋大學輪機系的徐珮妤(上圖)，嗅到遊艇保養與管理行業的商機，在校期間就熱中參加帆船校隊。靠著不斷練習及參加帆船比賽，累積不少操船竅門，並積極參與學校創業計畫。

徐珮妤雖經航海人員測驗一等管輪測驗合格，取得國際帆船證照及國內動力小船駕駛執照，但她沒有選擇上大船工作。她結合自己的專長與興趣，白手起家成立公司，提供帆船教學及遊艇管家服務，為自己創造一片天！

航港局在現場設置廉政宣導服務攤位 (航港局提供)