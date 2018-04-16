2018粉樂町透過豐富多樣活動　看見生活中處處好藝術！

粉樂町（Very Fun Park）這座無須門票的無牆美術館，是夢想與真實交鋒的第一線，也是藝術與生活美好的實踐。2018年邁入第11屆，推出「城市表情」策展主張，粉樂町於信義商圈展出至5月13日，集結10位來自國內外的藝術家為城市帶來藝術的新鮮視野與獨特氛圍！除了展覽，粉樂町也將透過豐富多樣的活動，讓民眾體驗生活中處處有好藝術，包括4月21日(六)及4月22日(日)在信義計畫區香緹廣場的「粉樂町好藝市」，進一步凝聚設計能量，與領先亞洲的設計商品購物網「Pinkoi.com」合作，邀請眾多國內外創意團隊擺攤，營造不同創意主題的攤位，讓民眾可同時看展覽、品設計，歡度不一樣的周末假期；5月5日(六)在四四南村舉辦「粉樂咖啡車」，只要在活動現場以手機或行動裝置下載粉樂町專屬APP「Art To Go」，即可收到最新的粉樂町消息，還有機會品咖啡並獲得具創意巧思的粉樂町專屬好禮。

今年粉樂町不只要讓藝術環繞在民眾生活中，更讓春日充滿粉樂趣。

「粉樂町好藝市」創意市集

 日期：2018/4/21(六)、2018/4/22(日)

 時間：14:00~20:00

 地點：信義商圈香緹廣場 / 台北市信義區松壽路9號

「粉樂咖啡車」活動

 日期：2018/5/5(六)

 時間：12:00~17:00

 地點：四四南村中央廣場 / 台北市信義區松勤街54號

「2018粉樂町：城市表情」展覽基本資訊

 展期：2018.03.17(六)～05.13(日)

 藝術家群（按展點編號）：邱昭財（臺灣）、許廷瑞（臺灣）、Filthy Luker（英國）、邱君婷（臺灣）、Geneviève Gauckler（法國）、Magda Sayeg（美國）、Buff Diss（澳洲）、Anne-Flore Cabanis（法國）、徐暋盛（台灣）、Maya Barka（以色列）

 展區：信義區空橋、富邦A25、松山文創園區、四四南村

 主辦單位：富邦藝術基金會

 網站資訊：http://www.fubonart.org.tw

 官方粉絲頁：https://www.facebook.com/fubonart/

 另設有富邦藝術基金會官方免費APP提供導覽地圖與藝術作品詳細介紹