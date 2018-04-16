「盤龍現身、花柱迎春」：稀有植物「綬草」在瑞工校園復育有成

新北市立瑞芳高工校園內有幾處草坪，驚蟄過後小草、野花陸續萌發，給校園內增添不少春的訊息，其中最為珍貴的莫過於「綬草」了。不管是操場旁的草皮，還是中庭的草地上抑或是木工廠前通往特教班學生實習商店「清悠小舖」的草地上，都曾發現過綬草的蹤跡，其中就以木工廠前的這一區塊最多。

大約六年前學校吳文榮老師在校園內發現第一株綬草開始，他就十分關心綬草在這塊草地上的繁衍情形，而綬草在沒有開花時，它的葉子如不仔細辨認，其實是很容易被當成一般雜草被清除的；而吳老師因長期觀察綬草，已能輕鬆辨認出綬草與雜草。今年三月中，吳老師發現這塊草地上綬草的數量比往年來得多，而且不是集中在某一區塊，整塊草皮處處可見綬草的蹤影，更在瑞芳高工顏龍源校長的支持之下，學校特別將這塊草地列為「綬草保育專區」，也才能讓綬草族群可以在此繼續繁衍下去。目前正是綬草開花的季節，瑞芳高工學校內幾塊草地都可以看得到粉紅色的「盤龍花柱」，尤其是木工廠前的這塊草皮，更是處處都覓得著綬草的蹤跡，行走其上每一步都要十分小心，因為腳下可能就有學校的美麗瑰寶：綬草。

另外，瑞芳高工除了有珍稀的綬草之外，更難能可貴的是學校裡也有被稱為草王的「瓶爾小草」，在學校的自強樓、陽明樓與莊敬樓二、三樓走廊外的小花圃裡頭都有瓶爾小草（俗稱一葉草），與綬草是蘭花不同，瓶爾小草屬於蕨類，但兩者都屬於相當珍貴的藥用植物，也是瑞芳高工校園綠美化，重視植物復育工作有成的最佳代表。

綬草（Spiranthes sinensis）是台灣原生蘭花，也是世界上最小的蘭花，它的花序如綬帶一般，故得名；又因其花序如紅龍盤繞在花莖上，肉質根似人參，故綬草也常被稱為盤龍參；其花期處於清明前後，而有了「清明草」的別稱。原本臺灣全島中低海拔的田野、草叢中都有綬草的蹤跡，但因據傳綬草具有中醫療效，在過度採集之下田野中已較難見到，目前被列入「瀕危野生動植物國際貿易公約」附錄二中，為Ⅱ級保護植物。