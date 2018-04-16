新北市spotlight藝境  三民高中「蘆荻美學博物館」盛大開幕

新北市「蘆荻美學博物館暨微型美術館」今(16)日 在三民高中揭牌，展出「柯利奧尼騎馬像」等一系列石膏模展品，現 場並由三民高中學生以氣勢磅礡的管樂團及武術隊表演，呈現「柯利 奧尼」在戰場上劍拔弩張的氣氛，並熱情地為現場來賓導覽作品故事 及帶領來賓體驗石膏修復課程。

新北市蘆荻美學博物館本次以「重返榮耀—文藝復興時期的全人教育 」為主題，展出文藝復興時期之5座石膏模製品，包含「柯利奧尼騎 馬像」、「基督復活圖」、「天使報喜圖」、「聖母加冕圖與聖人們 」、「四福音」等作品，所有作品皆為北師美術館邀請東京藝術大學 森純一教授與三民高中師生共同修復完成， 學生熱情為現場來賓導覽作品故事，及帶領來賓體驗石膏模修復過程 。

新北市教育局長林奕華表示，新北市推動「spotlight•藝 境」校園藝術情境計畫，希望落實及擴大藝術角及空間美學營造理念 ，促使學校積極營造校園美學，創造屬於校本特色之藝術情境校園， 更重要的是結合情境推動相關藝術教育課程或活動，在生活中拓展學 生之美感創意。

北師美術館林曼麗教授表示，新北市與北師美術館合作「One Piece Museum」計畫，以館校協作的合作模式，從藝術史、古物修復 到展示設計、展覽策劃等多元面向發展課程計劃、落實教學， 讓美術館的概念就發生在校園，成為最好的實體教材。參與修復工作 的903學生謝宜軒表示，聽老師講解如何維護古蹟很容易， 但聽到、知道不等於做到，在修復課程中體認，清洗、 用橡皮擦擦拭、以稀釋的氨水清潔表面，都需要分工合作， 看到柯利奧尼石膏像英姿屹立在展場，成為矚目的焦點， 覺得與有榮焉。

新北市重視藝術教育，積極打造藝術校園，105年起更推動「sp otlight•藝境」計畫，迄今完成34所學校建置校園藝術情 境。其中三民高中以蘆葦形象及在地建築美學概念，改造校園穿堂及 原有閱覽室，成為cube藝術主題牆及蘆荻美學博物館，其中蘆荻 美學博物館並申請教育局與國立臺北教育大學北師美術館合作之「O ne Piece Museum百聞不如一件」微型美術館計畫，引進美國紐約大都會 博物館之石膏模製品，成為與社區民眾共享藝術品之在地美學博物館 。

新北市政府教育局表示，三民高中除了修復課程外，也結合作品主題 發展生活文創活動，以石膏模圖案絹印在布袋上，及將石膏模製成印 章做成創意明信片。未來博物館將開放國小、社區民眾及各界預約參 觀，以近距離、仔細的欣賞國際級的古文物，或參加修復體驗、 文創創客課程，讓孩子及民眾在生活中，能就近接觸藝術品， 讓美感的觸動帶回家庭及社區擴大發酵。