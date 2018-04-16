星國路燈擬搭載人臉辨識科技 專家：侵犯隱私

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在不遠的將來，新加坡逾十萬支路燈將全面「智慧化」，搭載具人臉辨識功能的監視器，從此便能「一眼」認出路人身分。

新加坡科技局GovTech表示，智能路燈計畫（LaaP trial）將於明年展開，歡迎有興趣的科技公司於5月底前向政府提出技術合作意願。

官方宣稱該計畫是為推動星國成為「智慧國家」（smart nation）的一環，利用尖端科技改善人民生活。透過人臉辨識系統，政府便可進行群眾資料分析，有利反恐行動。

根據該計畫，未來還將在路燈上裝設其它感測器，可監測空氣品質、水位、計算電動機車數量，為都市計畫及交通政策提供參考。

然而，該計畫卻也引發侵犯隱私之疑慮。

澳洲莫道克大學（Murdoch University）安全講師Ian Wilson指出，紐約及倫敦等大城市皆設有監視器網絡，但新加坡的人臉辨識科技將與北京、上海並駕齊驅，「星國犯罪率與恐怖威脅皆不高，追求這樣的先進監視科技並不合理。」

美國維權組織「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）律師Adam Schwartz也憂心，政府恐利用此等科技對付異議分子，降低民眾參加和平抗議的意願，從而妨礙言論自由。