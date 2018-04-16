富邦臺灣中小A級動能50 ETF 4月26日起募集

台灣仍以中小企業佔多數，其中包含許多具成長潛力或績效優異的公司。富邦投信將於4月26日起募集「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」，該基金摒除大型成分股，以智能投資(Smart Beta)之動能因子篩選出財務表現亮眼、投資價值被低估的企業為投資標的，可直接參與高優質中小企業的高度成長力道，是掌握台股動能的極佳投資工具。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，ETF的資產配置可分為三大部位：核心部位、衛星部位及操作部位，通常大型股票ETF或債券ETF會作為核心部位的主要投資標的，時下交投熱絡的槓桿反向ETF 主要投資目的在於增益或避險，故可算是操作部位；中小型股這類股性較為活潑、波動也較大的ETF，則可視為衛星部位，能夠因應市場變化適時為資產組合加分，故中小型股ETF是衛星部位不可或缺的配置。

有別於傳統股票ETF，富邦臺灣中小A級動能50 ETF最大特色就是採取Smart Beta投資策略，透過分析股票所具有的不同因子，將具備特定性質的投資標的有系統性的篩選出來，依此編纂成新的指數，目標是希望能夠提供傳統指數投資以外的超額報酬，或是在特定評比上有更佳的表現。

廖崇文說，該基金追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，成分股的篩選原則，首先刪除市值前50大股票，再檢驗流動性，凡近1年成交金額前20%，且近3個月平均成交量達1萬張或近3個月平均周轉率達6%的股票才能納入；基本面方面也要上市滿一年且最近一期季報無虧損，最後再以各項動能因子篩選出具超額報酬、與大盤連動性高的中小型股票成為成分股。

觀察臺灣指數公司中小型A級動能50指數的過去表現，從2015年至2017年來看，該指數三年報酬率為56.17%，遠優於臺灣加權指數的14.76%、臺灣中型100指數3.94%及臺灣小型股300指數-2.87%；而過去幾次空頭事件發生時，該指數亦相對抗跌，以歐債危機(2012.05.02~2012.05.18)發生時為例，該指數期間僅下跌5.99%，優於臺灣加權指數、臺灣中型100指數及臺灣小型股300指數的跌幅，顯見Smart Beta投資策略確實可達到優化投資效率的效果。