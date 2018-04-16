企業善盡社會責任  「企業永續管理師證照培訓班」開班再額滿　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）由台灣永續能源研究基金會與國立臺北大學商學院聯合辦理的第二期「企業永續管理師」證照培訓班於本(4)月14日開課。台灣永續能源研究基金會表示，「企業永續管理師證照培訓班」一年開班2次，繼首期35位學員報名後反應熱烈，第二期的報名人數已突破上一期。針對報名第二期課程向隅的各界專業人士，基金會將優先保留下一梯次課程名額。

台灣永續能源研究基金會表示，繼去(2017)年首次開班就吸引來自科技業、製造業、金控業等計47位學員參與，但為了維護課程品質每一班只招收35位學員。第二期報名人數比首期多，本屆學員則以會計師佔多數，以及製造業、教育機構、金控、營造等產業，學員層級更從董事長、總經理、教師到一般研究員都有，顯見各產業對企業善盡社會責任(CSR)與致力邁向永續發展不遺餘力，熱情積極傳遞CSR核心價值。

國立臺北大學商學院金融與合作經營系黃啟瑞系主任表示，十分感佩在座學員的決心與毅力，勉勵各位學員能夠堅持不懈，共同提升台灣企業永續經營能力。

台灣永續能源研究基金會說，每一期的授課講師皆不固定，主要是以臺北大學的講師為主，再依據當期上課的學員的產業別，調整授課中的範例，以增加課程內容的多元性與豐富性。

台灣永續能源研究基金會指出，本期「企業永續管理師證照培訓班」是由身兼台灣永續能源研究基金會執行長的台灣綜合研究院顧洋副院長講授「國際永續發展及因應SDGs相關政策之趨勢」主題，讓學員掌握國外永續發展趨勢及國內相關政策因應措施，期使學員們瞭解國際潮流脈動，擁有全方位的國際視野。

另外，HPE慧與科技江惠櫻資深協理以企業的角度談「企業永續與SDGs之關連性與因應措施」，讓學員更深入瞭解SDGs意涵及企業相關運作模式。還有兼任企業永續管理師證照培訓班班主任與台灣企業永續學院秘書長的馬偕醫學院申永順副教授講解「我國推動企業永續相關政策措施」。最後則由頤德國際股份有限公司副理李振北分享「企業永續報告之發展現況與趨勢」，解析目前國內各企業出版永續報告之情形與亮點。

台灣永續能源研究基金會表示，「企業永續管理師證照培訓班」一年開班2次，分別為4月及10月，第二期報名人數比首期多。因此，針對報名第二期課程向隅的各界專業人士，將優先保留下一梯次課程名額，第三期班次將於2018年8月開放報名，於10月開課，敬請意者密切關注官網相關開課訊息及提早報名。

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第二期學員合影。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)