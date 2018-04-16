(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國一帶一路在各地受阻。中亞吉爾吉斯坦爆發大批民衆抗議，衝進中國企業在當地設置，涉嫌使用有毒物質加工的廠房，並縱火，引起中國不滿，甚至要求該國外交部和内政部，加強對中國企業的保護措施。

《中亞時報》報導，這間中國公司叫做Makmal GL Developing。本（4）月11日，當地民衆衝進該公司在當地設置的金礦加工廠，並在内部縱火，且不准消防人員滅火。此外，有3名警察在衝突中受傷。Makmal GL Developing公司統計，這次民衆行爲，造成5百萬美元的設備，付之一炬。

根據報導，有大約1000位民衆，參與這場示威行動。他們情緒如此激動的原因，是原自擔心該企業在加工過程中，使用有毒化學物質，因此一旦廠房開始運作，就很可能會危害當地環境。

《中亞時報》説明，Makmal GL Developing公司在2017年，開始興建該廠房，並將金礦出口至哈薩克和中國，以進行進一步加工。

除了吉爾吉斯外，中國一帶一路計劃，也由於其背後暗藏的侵略，及經濟剝削陰謀，而遭到各國人民反抗，或是發出質疑聲音。

例如《日本經濟新聞》在當地時間2月12日，在鄰國斯里蘭卡首都，專訪到了馬爾地夫前總統納席（Mohamed Nasheed）。他説明，現在馬爾地夫欠中國大約15到16億美元，佔外債百分之75，大部分都是蓋一些「沒用的基礎建設」，但馬爾地夫政府一個月收入大約只有1億美元，根本無力償還，因此最快在2019年，可能就會被迫割地給中國。

此外，他還控訴中國已經購買超過16座島嶼，因此馬爾地夫只要一拿不出錢，中國可能就會直接要求交出島嶼，或是基礎建設營運公司股份，進而實質上佔據馬爾地夫。最後，他説明中國已經在去（2017）年8月，於東非小國吉布地建造軍港，因此只要中國願意，他們隨時可以把馬爾地夫的港口全部軍事化。

另外，日本《產經新聞》日前報導，斯里蘭卡政府，將中國協助興建的漢班托塔（Hambantota）港，交給了中國的國有企業。當地媒體也發現，港口管理設施被掛上了中國的五星旗。報導分析，斯里蘭卡會淪落到被中國在自己家插上國旗，是因為沉重的債務負擔，讓他們只好眼睜睜看著海上基礎建設，被中國奪走。

爲了對抗中國以經濟發展為名的擴張策略，各國也開始加強對中國的制衡。

例如《印度時報》報導，印度官員確認，中國和馬爾地夫在去年談FTA時，順便簽署了一份協定，允許中國在馬爾地夫北部、一個離印度不遠的小島，興建觀察站。該地在印度洋上位置重要，有許多商船往來。

對此，戰略學者Brahma Chellaney指出，印度應將馬爾地夫視爲紅線，並警告中馬兩國不要興建觀察站。另外，他還分析中國興建觀察站，主要有民用和軍用兩個目的。在軍事方面，中國希望在海上成立對抗印度的前線，就像1950年時的喜馬拉雅山。

中國一帶一路各地受挫 吉爾吉斯人民怒燒中國劇毒工厰

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