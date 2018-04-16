國安會仿日推「攻擊警報簡訊」  萬安演習將實測

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國軍方在台海周邊動作頻頻，知情官員向媒體透露，台灣將推出攻擊預警簡訊，結合既有「防災告警系統」，比照地震警報作法，在面臨戰爭威脅時以手機簡訊通知民眾避難。

上報報導，國防部長嚴德發3月15日首度赴立法院進行業務報告，預告「空中威脅告警系統」建置計劃，在面臨飛彈攻擊時提前向民眾示警。知情官員指出，此系統並非單一的國防安全預警系統，而是結合既有「防災告警系統」，比照地震警報作法，在面臨戰爭威脅時以手機簡訊通知民眾避難。

知情人士指出，在2011年日本311強震後，當時國安會便受命研擬「災害避難撤離訊息機制」，直至2016年5月起逐步啟用目前民眾在地震時收到的警報簡訊。然而除了警報之外，民眾對於撤離或避難場所、應急措施等資訊仍然相當缺乏。

據指出，手機簡訊預警只是此告警系統的第一步，國安會及相關部會持續就防救災作為、避難場所及緊急配套作為進行規劃，最終希望將災害或戰爭時的分區避難場所、應急措施等以詳細的「需知」形式告知民眾，以建構完整的防災系統。

報導指出，目前預警系統建置已進入測試階段，將於5月底至6月底萬安演習中再度進行測試。

知情人士指出，去年8月北韓試射導彈時，日本透過「全國瞬時警報系統（J-ALERT ）」向北海道地區發送警報，就是此一系統的典型使用案例；而我國的「空中威脅告警系統」，正是參考日本的「全國瞬時警報系統（ J-ALERT ）」設計。

知情人士進一步向《上報》透露，「空中威脅告警系統」不僅在設計和規劃上參考日本J-Alert，過程中我方與日本相關人員也數度進行技術交流，參考彼此作法。