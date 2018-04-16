你忍心嗎？海洋垃圾讓動物無聲無息的死亡

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）非營利組織海洋守護者協會(Sea Shepherd)與FF New York於本(4)月10日共同發布名為「Plastic Ocean」的宣傳影片。執行長康奈里森（Alex Cornelissen）表示，這場生態災難是我們造成的，如今得由我們來修復。

綜合外媒報導，只要人類不斷將垃圾丟棄到海洋，大海將會變成塑膠海。海洋守護者協會的宣傳影片以「每年有上百萬隻海洋生物死於海洋垃圾」結尾，只讓海豚、海龜、鯊魚等人們熟悉且不陌生的野生動物在總長50秒的影片中，自行述說痛苦，全力掙扎擺脫人類丟放到海中的「東西」，只為尋找一線生機。

塑膠袋、玻璃瓶或是漁網都成了海洋生物的鄰居，這些有近八成的海洋垃圾都是來自人類，並威脅著這些野生動物的生命。據海洋守護者協會表示，超過百萬隻海洋動物是陷在海洋垃圾堆中，甚至是死在裡面。

據2017年7月刊登在Sciences Advances的研究報告揭露，自1950年到2015年，也就是從經濟發展開始，已有83億噸的塑膠在世界各地被製造出來，如今每年仍有超過3.2億噸的塑膠製品被製造出來。這些被大雨沖刷還有風所帶走的萬年垃圾都已在海中形成「浮島」，這些海洋垃圾的面積正逐年被打破紀錄。最新研究報告是在上(3)月，俗稱「第八大洲」的「太平洋垃圾帶」的面積估計超過160萬平方公里，也就是三個法國、台灣的44倍大。

康奈里森表示，人類要為投入到海中的物品而受到譴責，因為這是最致命的。然而，大眾尚未意識到這個問題對生物多樣性與環境汙染的危害。早在2016年瑞士「達沃斯論壇」，環保團體艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）就提出警告，未來「海洋垃圾與海洋魚類」將失衝，預計2050年海洋塑膠會比魚類來的更多。

海洋守護者協會就海洋「魚類與塑膠失衡」問題急著透過媒體與社群媒體來發出警訊，並希望可以改變人類的「想法」，也就是停止使用「塑膠吸管」、「捲起袖子撿漂浮在海中的垃圾」、「淨灘」、「淨海」或是課徵「塑膠袋」的稅收等方法，就是要讓這些垃圾能夠遠離海洋。

影片來源：Sea Shepherd youtube