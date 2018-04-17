〈時評〉解放軍台灣海峽軍演 是麻煩製造者

中國即將在台灣海峽舉行實彈射擊，不過，為避免被國際社會視為「麻煩製造者」，解放軍只是將例行操演，刻意誤導為軍演，目的是在以武力恐嚇台灣，這種惡質的手法，恐怕同樣不見容於國際社會。



中國日前透過具有軍方背景的環球時報，以「解放軍18日將在台灣海峽軍演，三亞海域訓練提前結束」的標題，報導宣布撤銷三亞外海的禁航令外，並提及福建海事局已發布警告，18日上午8時到午夜24時，在台灣海峽的劃定海域進行實彈演習，禁止外船駛入。



不僅如此，環球時報在一篇社評中更明白指出，中國不常在台灣海峽搞實彈演習，並珍惜台海穩定，但這次實彈射擊軍事演習是對近一段時間台獨活動發出警告，演習可以部分看成是對賴清德觸碰一個中國底線的回應。



儘管中國拉高分貝，強調要實彈射擊，但其實早在2015年就有類似演習，後來，在我國安單位密切監控下，更發現這次中共解放軍的演習，根本就是例行性，而這次報導時，刻意去頭、去尾拿掉實際地點與射擊高度等重要資訊，目的是製造中國軍方在台灣海峽舉行實彈射擊的印象，以達成恫嚇台灣的效果。



但美中台的三角關係中，美中正處於貿易戰，加上美國、英國和法國正聯手空襲敘利亞，在全球多事之際，中國選在此時對台灣展開大規模的軍事演習，將成為美國眼中不折不扣的麻煩製造者，也會受到國際社會的輿論譴責，這對自稱想要在世界扮演和平建設者、貢獻者的中國來說，絕對不是一件好事。



因此，中國是要刻意釋放假訊息的手法，來觀察其他國家的反應，一旦引起其他國家的負面觀感，大可澄清只是例行操演，並非專程選在台灣海峽、針對台灣。



雖然中國技倆很卑劣，確實代表中國正在開展另一種新型態的「假訊息作戰」，以達到混淆視聽、擾亂民心的目的，台灣不可不慎，更要小心因應，避免誤判情勢，中了中共的圈套。

（作者李平華，資深媒體人）