日財省高官否認性騷　揚言與記者法院見

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導)日本《週刊新潮》雜誌於本（4）月12日，在網路上公開一段財務省高官福田淳一，涉嫌對女記者進行性騷擾的影片及語音檔，引起各界撻伐。根據財務省稍早公佈了調查報告，該高官目前，仍矢口否認自身性騷擾記者的脫序行爲。

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根據財務省的調查報告，福田在調查過程中，完全否認自己有進行《週刊新潮》所指控的「開玩笑」言行，並解釋從影片背景聲音觀察，可發現該語音檔的錄音地點，似乎是在一家熱鬧的餐廳，但自己完全沒有跟女記者，在那種場所碰面過，並反過來指控錄音檔内，只有自己的聲音，因此不足以斷定説話對象和場景。

不過，福田也坦誠，自己下班後，確實有時會前往「女性接待客人」的店消費，並與女服務生「講話聊天」，但他強調，自己絕對不曾對女記者，做出言語性騷擾的行爲。

另外，財務省還另外詢問福田，4月6日媒體報導他在一場餐會中，不斷說出讓人「臉紅心跳」的猥瑣言論，害參與的民間公司女性感到尷尬一事，是否屬實，福田稱這並不是事實，且那位女性也這樣認爲。

最後，福田表示，由於《週刊新潮》報導與事實不符，已損害到他的名譽，因此正準備對新潮社提起訴訟，並保證日後會更謹言慎行，不讓自己再因類似新聞，而登上媒體版面。

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