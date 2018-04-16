〈時評〉 剩下的就是新任教育部長的事了

延燒三個多月的管中閔台大校長聘任案，因為瑕疵爭議與違法違規事項確實太多，最能提供所有答案、最該表態的當事人管中閔又選擇神隱、拒絕說清楚講明白，飽受挺管派政治圍攻要脅的教育部長潘文忠，於4月14日獲准辭去教育部長一職。

對出身舊教育體制的潘文忠而言，或許難以掌握現代高教生態的眉眉角角，或許還保有不主動得罪人的個性風格，又不能冒被管爺當余文第二的風險、跟自己的退休金過不去，眼看日子一天拖過一天，管中閔說不現身面對就不現身面對，潘文忠除了選擇先管爺一步走入，又有何伎倆可施？

潘文忠不能展現正邪不兩立的魄力，徒然讓「校長當選人面對各項爭議不對外說明，任憑疑義蔓延，造成教育及社會紛擾」，也讓「政治的操作，徒增教育部壓力及負擔」（語見潘文忠辭職聲明），這固然教人感到可惜，但是，能堅持到今天，不放水就不放水，至少還多少保有知識分子該具有的人格風骨。相形之下，管中閔的質疑由人質疑，神隱我自為之的孬種行徑，挺管派「學者」只問顏色、不管客觀事實，想以政治方式解決教育問題的醜陋、霸氣嘴臉，台大人事、行政當局以及此次的校長遴選委員的暗渡陳倉心態，對「吾愛吾師、吾更愛真理」的教育理念更是一次嚴重的傷害！

懸而未決

大學自主、大學自治，不表示大學校長就可以關起門來當皇帝、三山五嶽的學閥、學霸就可以霸佔院所稱王稱爺！某些開口閉口大學自治、自主的教授爺們，可以同意管中閔一大串違法違規情事不必清楚交代，那請問，大學裡的爺們，也可以拒絕繳交所得稅了？私家轎車可以拒絕懸掛車牌了？可以在大學校園酒後開車了？

管中閔的台哥大獨董有沒有偷跑？台哥大副董蔡明興選台哥大獨董管中閔出掌台大有無迴避問題？管中閔與暨大碩士論文高度雷同有無違反學術倫理？管中閔有無中國大學違法兼職、授課？不管潘文忠的接棒者是誰，這些疑問都是避無可避、閃無可閃。新任的教育部長，千萬不要說什麼大學教授違法跑去當公司獨董、跑到中國各大學兼職、兼課都是歷史共業，然後玩就地合法、既往不咎的老把戲。在大學殿堂姑息養奸，是會使教育向下沉淪的！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）