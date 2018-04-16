全台首家數位郵局啟用　智慧機器人駐點

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）因應數位化時代潮流，「百年老店」中華郵政全台首家數位郵局，今（16)日在位於金山南路二段86號的台北金南郵局，正式啟用。

中華郵政表示，數位郵局內設有「24小時自助服務區」，提供ATM、補摺機及i郵箱服務、集郵及郵政商城等服務，也可以用手機取號碼牌，節省時間。結合智慧（intelligence）與互動（interaction），提供民眾更便利的郵政服務。

駐點的智慧機器人「pepper」，也可提供業務導覽與互動服務，甚至會和客人聊天。

中華郵政16日在台北金南郵局啟用首家數位郵局，民眾可以藉行動裝置進行線上取號、預填表單等服務，省時又便利。中央社

此外數位郵局內並配置互動電視造型牆、電腦及ipad等數位化設備與行動裝置，提供民眾線上取號、預填表單(受理業務包括：存款、提款、匯款及壽險)以及開戶、更換印鑑、掛失補發等預約服務。



綜合中央社與《自由》報導，中華郵政主秘簡良璘在記者會上表示，在108年前將會有6間數位郵局，陸續於台北、板橋、桃園、台中、台南、高雄等6都，各設置一間數位郵局，讓民眾享受更便捷且安全的數位生活。

另外隨著資訊、科技設備更新，未來將進一步朝「無人郵局」發展，但目前尚無具體時程。

此外中華郵政副總經理吳元仁則表示，因應數位時代趨勢，電子商務、行動支付興起，中華郵政轉型朝數位金融領域發展，擇定台北金南郵局作為首間數位郵局。

未來因應民眾多元化需求，將持續開發數位金融業務，預計將於107年第2季推出台灣Pay轉帳購物服務，以滿足客戶購物便利支付需求，結合郵局綿密的通路網，提供虛實整合服務。

中華郵政3月下旬正式推出「電子支付約定連結郵政儲金帳戶付款（Account Link）」服務，綁定郵局帳戶即可使用各家平台使用電子支付。最新合作對象為街口支付，將於5月底上線，玉山銀行、台灣電子支付公司也已簽約。

另外，中華郵政公司也宣布參加「公務機關信用卡繳費平臺」，郵政VISA 金融卡持卡人，於公務機關或公立醫療院所辦理業務時，可使用郵政VISA金融卡刷卡繳納規費、帳款或醫療費用。