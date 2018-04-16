  2018年世界閱讀日 全國「閱讀嘉年華」如火如荼展開中！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）聯合國教科文組織訂定4月23日為「世界閱讀日」，這個日子，同時也是偉大文豪莎士比亞、塞萬提斯、納博科夫等作家的特別紀念日，每年均有100多個國家共同響應，全球各地方政府與民間團體分別舉辦累計上千萬場的慶典活動，自去（2017）年起，台灣也加入世界各國的行列，在世界閱讀日共襄盛舉。

今年，2018「世界閱讀日」在台灣，文化部以「提昇兒童與青少年閱讀力」為年度宗旨，由全國20個縣市的圖書館、教育部3間圖書館及全臺103家獨立書店一起發起，自四月到六月，由各單位舉辦各式精彩的閱讀活動，邀請民眾一同參與這個為期最長、跨越地區的閱讀嘉年華！

溫昇豪應邀為世界閱讀日代言，有好爸爸形象的溫昇豪透露，爸爸給的第一個禮物是「大不列顛百科全書」，接著是「辭海」，在爸爸的要求下，他在學生時期養成了閱讀習慣，對於現在從事演藝工作，在閱讀劇本角色的組織能力有不少幫助。

為此，台灣閱讀推進協會整合文化部iCulture資料庫，創建「Openbook閱讀通」網站，以協助推廣「世界閱讀日」各項活動，Openbook閱讀通網站匯集全國分散各地的閱讀活動，並有「定位」功能，依照使用者所在地推薦周遭活動，為活動的主辦方提供目標受眾明確的免費平台，也讀者即時精準掌握身旁有趣的活動。

本次2018年世界閱讀日活動以「打開書本去冒險」為口號，期待全國各地的大小讀者，能在書香盎然的春夏，與我們一起打開書本享受閱讀之樂。