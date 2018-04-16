首隻熱帶地區出生的北極熊　高齡27歲將面臨安樂死

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）新加坡動物園宣布首隻出生在熱帶地區的北極熊公熊Inuka，健康狀況每況愈下，月底前將決定是否將牠安樂死。

新加坡野生動物保護區(Wildlife Reserves Singapore)於本(4)月12日在官網宣布，高齡27歲，大約人類年齡逾70歲的Inuka將因健康狀況不佳而被安樂死。

新加坡野生動物保育集團（WILDLIFE RESERVES SINGAPORE, WRS）是一家民營生態旅遊公司，在新加坡擁有許多家動物園，其醫療團隊於本(4)月3日為Inuka進行身體健康檢查時，發現北極熊的健康狀況正在惡化。

過去三個月，Inuka的活動「明顯下降許多」，目前除了接受關節炎與牙科的治療，偶爾還有耳部感染的問題，加上年歲已大其肌肉也開始萎縮。因此，北極熊寧願選擇休息也不願意和照顧牠的保育員們互動。

醫療團隊預計在四月底再對牠進行健檢。新加坡野生動物保護區在臉書(Facebook)貼文指出，醫療團隊正密切的關注牠的動作，並提供密集治療。若仍不見好轉，醫療團隊將作最難的決定，讓牠不再從麻醉中醒來。

Inuka出生於1990年12月26日，是首隻出生在熱帶地區的北極熊。高齡27歲牠若以人類的年齡估算，已經超過70歲，可說是隻很老的北極熊。新加坡野生動物保護區表示，和其他同樣由人類圈養的北極熊相比，平均壽命都大約只有25歲，Inuka已經超過牠們了。若和野生北極熊來說，尤其是公熊，牠們平均壽命介於15到18歲。