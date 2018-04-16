香港電影金像獎》頒獎人黃秋生指暗諷成龍「中國電影論」

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）香港電影金像獎昨（15）日頒獎，影星黃秋生在典禮上致詞時帶到「明年還有沒有香港電影呢？」被認為是諷刺坐在台下的影星成龍，台下一片靜默。

香港知名影星黃秋生在周日典禮上擔任最佳編劇獎頒獎人，香港蘋果同日以《秋生打臉成龍中國電影論》為標題，報導黃在致詞中暗諷成龍。

今年3月政協委員成龍曾說，「只有一種電影，叫『中國電影』，香港電影也是中國電影。」，此話引發香港民眾譁然。許多香港網友對此感到憤怒，認為成龍作為香港演藝界代表，是否為香港電影及藝人爭取權益？沒有就算了，竟然還說出這種打擊士氣的話。

頒獎舞台上，黃秋生妙語如珠，他說自己是個等待者（waiter），等待工作和運氣，但同時也是個行動者（actor），「我的名字跟香港電影一樣，很有生命力。」

回顧2014年香港「占中」運動時期，黃秋生因為發表反對警察暴力的言論被貼上占中的標籤，並和立場相左的導演王晶叫陣。他2015年接受媒體採訪時曾說，自己一年沒有戲拍。

報導引述黃秋生現場致詞內容：「我真正身分是一個編劇，我上週跟一個老友聊天談到劇本最重要的元素是什麼，第一個是出人意表，另一個元素是情理之中，意料之外。」他接著解釋，情理之中，意料之外就是，「好合理，但你又猜不到」。

黃秋生話鋒一轉又問，「來年還會不會有香港電影呢？」「這會是出人意表，你猜不到的。但情理之中，意料之外呢，就是我們年年都有香港電影，好合理啊！是不是呢？」報導指台下靜默一片，沒人敢有反應，他接著說看入圍名單。

報導形容，黃的發言「鏗鏘有聲」，台下卻一片靜默。

香港蘋果日報則在報導下方及臉書貼文註解：「早前有位政協，說沒有香港電影，只有一種電影叫『中國電影』，此人今晚出席香港電影金像獎，不知他代表著中國電影，還是香港電影？」